VS-China: dreigementen over en weer

De zorg over een mogelijke handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld neemt toe, nu de VS en China elkaar treffen met handelstarieven op grote hoeveelheden goederen. Het betreft maatregelen die op zijn vroegst over twee maanden ingaan.

Dinsdag kondigde de Amerikaanse regering aan voor welke producten de eerder aangekondigde importheffingen ter waarde van 50 miljard dollar (41 miljard euro) zullen gelden. De lijst omvat ongeveer 1.300 producten uit China, met importheffingen van 25 procent op technologieproducten, onder meer op medische apparatuur, halfgeleiders, vliegtuigonderdelen en batterijen.

China sloeg meteen woensdag terug met nieuwe tarieven van 25 procent op 106 Amerikaanse producten, waaronder sojabonen, auto’s en chemicaliën, zo maakte de staats-tv CCTV bekend. „We hebben het zelfvertrouwen en het vermogen om te reageren op protectionistische maatregelen van de Verenigde Staten”, aldus het Chinese ministerie van Handel in een verklaring. In de VS volgt een consultatieronde voor de industrie, waarna de maatregelen over twee maanden in werking zouden kunnen treden. Wanneer de Chinese maatregelen zouden moeten ingaan, is onduidelijk.

Copyrights en patenten

China had in 2017 een handelsoverschot ter waarde van 375 miljard dollar met de VS. Trump heeft beloofd dit met 100 miljard dollar terug te dringen. Zijn maatregelen zijn bedoeld als sanctie tegen Chinese handelsmethoden, naar aanleiding van onderzoek van het Witte Huis naar vermeende Chinese inbreuken op Amerikaans intellectueel eigendom.

De Verenigde Staten willen Chinese pogingen tegenwerken om hun binnenlandse technologiesector en geavanceerde industrie verder te ontwikkelen.

Terwijl beide landen hun straffe maatregelen de wereld in trompetteren, vinden tegelijkertijd gesprekken achter de schermen plaats. De Amerikanen proberen de Chinezen zo te bewegen terughoudender te zijn met de frequente inbreuken op copyrights en patenten die de Amerikanen zeggen geconstateerd te hebben.

De voorgenomen maatregelen van de regering-Trump volgen op de afkondiging door China, maandag, van importheffingen op 3 miljard dollar aan Amerikaanse producten, waaronder fruit, varkensvlees en wijn. Die stap werd weer gezet uit protest tegen de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium uit China, die Trump vorige maand heeft aangekondigd. Hij zei toen al later met meer maatregelen te zullen komen.

De VS proberen met hun maatregelen consumentenelectronica grotendeels te sparen, om Amerikaanse consumenten te ontzien. Zo worden iPhones van Apple en laptops van Dell niet getroffen. Ook kleding en schoenen blijven buiten schot.

Weerstand in de VS

Bij de aankondiging van de nieuwe maatregelen liet Trump dinsdag doorschemeren dat een handelsoorlog af te wenden valt. „We zullen aan het werk gaan met China, we zullen onderhandelen met China”, zei hij. „We zijn van plan om met China op te kunnen schieten, maar we moeten iets heel substantieels doen als het gaat om handel, aldus de president. In zijn eigen land ziet hij zich geconfronteerd met de afwijzing van zijn maatregelen door zowel de Amerikaanse landbouw- als de luchtvaartsector. Deze twee zouden bij het ingaan van China’s tegenmaatregelen hard getroffen worden.

De Amerikaanse koersen daalden na Trumps aankondiging. Die in China reageerden overwegend kalm.