Vrije Universiteit naar rechter om bezette vrijplaats

De Vrije Universiteit (VU) spant een kort geding aan om De Verrekijker, de vrijplaats op de Amsterdamse campus, terug te krijgen. Dat bevestigt de universiteit woensdagavond na berichtgeving van ANP. In het zaaltje werd eind februari een omstreden bijeenkomst georganiseerd met de Palestijnse spreekster Rasmea Odeh.

Volgens de universiteit moet het zaaltje leeg omdat de organisatie van De Verrekijker zich niet aan de afspraken heeft gehouden. De VU zegt er “geen vertrouwen” in te hebben dat het collectief, bestaande uit ongeveer dertig man, zich in de toekomst wel aan de regels van de universiteit houdt.

De groep had tot dinsdag de tijd de zaal leeg te maken maar dat is niet gebeurd. Zo’n tien à twintig studenten hebben de ruimte nog niet verlaten. Een deel daarvan studeert aan de Vrije Universiteit. Waarom zij niet weg willen, is bij de VU niet duidelijk.

Kort geding intrekken

Met de studenten waren afspraken gemaakt over onder meer geluidsoverlast en open toegang van de ruimte, die in principe bedoeld is voor onderwijs. Ook zegt de VU dat was afgesproken dat bijeenkomsten voorafgaand gemeld zouden worden. De bijeenkomst met Odeh was niet gemeld.

Afgelopen maand onderhield de universiteit intensief contact met het collectief, maar het lukte deze week niet om er samen uit te komen. Wel zegt de universiteit het kort geding in te trekken zodra de studenten eruit zijn.

‘Bewust niet gemeld’

Zo’n twee jaar gedoogde de VU het gebruik van het zaaltje door het collectief. Toen eind februari via sociale media bekend werd dat Odeh er zou spreken, riep de Amsterdamse universiteit de organisatoren van de bijeenkomst op het matje. De VU zei “geschokt” te zijn en nam nadrukkelijk afstand van de geheime bijeenkomst. Deze was georganiseerd door een groep linkse studenten die zichzelf de ‘Revolutionaire Eenheid’ noemen. De bijeenkomst over ‘vrouwelijke vrijheidsstrijders’ zou bewust niet zijn gemeld, zegt de VU.

Odeh werd in 1969 in Israël tot levenslang werd veroordeeld voor een bomaanslag waarbij twee doden vielen. Door een gevangenruil kwam zij in de jaren tachtig vrij. Volgens het Openbaar Ministerie zou Odeh tijdens de bijeenkomst geen strafbare dingen hebben gezegd, aldus ANP.