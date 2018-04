Vliegende start Liverpool nekt Manchester City

Liverpool heeft woensdagavond een mokerslag uitgedeeld tegen een van de favorieten voor de eindzege van de Champions League. Op het altijd kolkend Anfield Road werd Manchester City met 3-0 verslagen. In de andere kwartfinale won Barcelona de thuiswedstrijd met 4-1 tegen AS Roma.

De ploeg van de Duitse trainer Jürgen Klopp schoot bijna letterlijk uit de startblokken. In amper een half uur tijd scoorde Liverpool alle drie de doelpunten. De dodelijk effectieve voetbalmachine van ‘the Reds’ was weer eens goed op dreef.

Razendsnelle aanvallers

Manchester City was gewaarschuwd. In de Premier League zorgde Liverpool voor de enige nederlaag voor de ploeg van trainer Pep Guardialo. Het won in januari met 4-3 van de koploper. Net als tijdens die wedstrijd startte Liverpool ook woensdagavond uitstekend. Het loerde op een foutje van de tegenstander en in de twaalfde minuut was het zover. Een slechte breedtepas werd bij de eigen zestienmeter opgepikt door verdediger Trent Alexander-Arnold en binnen no time bevond Liverpool zich in het strafschopgebied van City. Na slecht uitverdedigen was het voor sterspeler Mohammed Salah een klein kunstje om zijn ploeg op voorsprong te brengen.

De tweede treffer, slechts zeven minuten later, was van een heerlijke schoonheid. Van een meter of twintig haalde Alex Oxlade-Chamberlain verwoestend uit. City-keeper Ederson was kansloos. Ook de rol van de sterk spelende Liverpool-middenvelder James Milner viel op bij dit doelpunt; hij bracht zijn ploeg met een sterke tackle aan balbezit. Het derde doelpunt van de wedstrijd toonde de kracht van de razendsnelle aanvallers van Liverpool. Dit keer was het spits Firmino die met een tackle zorgde voor het balbezit, waarna Salah met een fijne voorzet zijn ploeggenoot Mané bediende. De kopsterke spits kon tussen twee City-verdedigers vrij uit raak koppen.

In het vervolg van de wedstrijd liet Liverpool de bal aan City en ondanks de talloze sterren lukte het ploeg van Guardialo niet om greep te krijgen op de wedstrijd. In de 85e minuut scoort Sané nog wel het belangrijke uitdoelpunt, maar hij wordt - op het oog onterecht - teruggefloten vanwege buitenspel.

Twee eigen doelpunten

Barcelona won met enig geluk van AS Roma. De winnaar van de Champions League van 2015 kwam door twee eigen doelpunten op een comfortabele voorsprong. Verdediger Gerard Piqué zorgde binnen het uur voor de derde treffer. De Italianen scoorde via Edin Dzeko het belangrijke uitdoelpunt, maar vlak voor de tijd maakte spits Luis Suárez aan alle illusies van AS Roma een einde door de vierde treffer binnen te schieten.