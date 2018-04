Politie houdt tweede verdachte aan in Grindr-zaak

De politie heeft woensdag een tweede minderjarige verdachte gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de bedreiging en mishandeling van twee mannen afgelopen weekend. De 16-jarige werd in Dordrecht opgepakt.

Vermoedelijk is er sprake is van homohaat. De twee slachtoffers spraken afgelopen weekend allebei af via Grindr, een populaire datingapp voor homomannen, en werden onafhankelijk van elkaar opgewacht door een groep. Een van de mannen werd in elkaar geslagen, de tweede man werd bedreigd en wist ongedeerd te ontsnappen.

Nog meer arrestaties

De politie vermoedt dat dezelfde groep verantwoordelijk is voor beide geweldsincidenten. De politie kan niet zeggen hoe groot die groep precies was, maar zij verwacht wel nog meer arrestaties te verrichten.

Maandag arresteerde de politie al een 14-jarige Dordtenaar. De twee verdachten zitten momenteel nog vast. Vanwege hun leeftijd en de aard van de incidenten zegt de politie extra zorgvuldig naar vervolgstappen te kijken.

Ziekenhuis

De eerste mishandeling vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats op de Dordtse Smitsweg. Het slachtoffer belandde met lichte verwondingen in het ziekenhuis. De politie kan woensdagavond niet zeggen hoe het nu met de man gaat. Een dag later werd een tweede man achtervolgd op de Schenkeldijk, ook in Dordrecht. Hij kon ontsnappen en raakte niet gewond. De slachtoffers hebben allebei aangifte gedaan. De politie is nog op zoek naar getuigen.