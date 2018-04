Oostenrijk wil hoofddoekverbod op basisscholen

De Oostenrijkse regering wil een hoofddoekverbod invoeren op basisscholen en kinderverblijven. Kanselier Sebastian Kurz van de onlangs aangetreden regeringscoalitie van de conservatieve ÖVP en de extreem-rechtse FPÖ zei woensdag dat de “wet om kinderen te beschermen” deze zomer moet ingaan, meldt de Oostenrijkse tv-zender ORF.

Tijdens de presentatie van het plan zei Kurz dat steeds meer jonge meisjes in Oostenrijk een hoofddoek dragen:

“Een paar decennia geleden bestond dit niet in Oostenrijk en nu zie je het vooral op islamitische kinderverblijven, maar ook in de publieke ruimte in Wenen en andere steden”.

‘Symbolische maatregel’

De conservatief-rechtse regering beschouwt het dragen van een hoofddoek op de lagere school als een bedreiging voor de Oostenrijkse cultuur. Het verbod treft alle meisjes tot ongeveer tien jaar oud. De minister van Onderwijs Heinz Fassman noemde het een “symbolische maatregel” en verdedigde het plan door te wijzen op het seculiere karakter van het land.

De Oostenrijkse krant Kurier schrijft dat het ministerie van Onderwijs geen cijfers heeft over het aantal jonge meisjes in Oostenrijk dat een hoofddoek draagt. Veel moslima’s kiezen pas voor het dragen van een hoofddoek wanneer ze in de pubertijd zijn.

De islamitische koepelorganisatie in Oostenrijk schrijft in een verklaring dat ze tegen de nieuwe wet zijn. Volgens hen is het een “marginale kwestie” die disproportioneel veel aandacht krijgt.

Hoofddoekverbod voor docenten sneuvelde

De vorige regering van de conservatieve ÖVP en de sociaal-democratische SPÖ stelde vorig jaar een verbod in op volledige gezichtsbedekking voor rechtbanken, scholen en andere publieke plekken. Zij overwoog ook om docenten te verbieden een hoofddoek te dragen op scholen, maar dit plan sneuvelde na een debat over andere religieuze symbolen op scholen. In Oostenrijkse scholen hangen nog veel christelijke kruizen in klaslokalen.

In oktober vorig jaar won de pas 31-jarige Kurz van ÖVP de parlementsverkiezingen door onder meer te kiezen voor een harde lijn richting immigranten. Tevens waarschuwde hij voor de radicale islam. In de afgelopen drie jaar hebben ongeveer honderdvijftigduizend vluchtelingen asiel aangevraagd in Oostenrijk. Daarmee is het een van de EU-landen dat verhoudingsgewijs de meeste asielzoekers opnam. Oostenrijk heeft ruim 8,5 miljoen inwoners.