OM wil dat terreurverdachte Hasan A. dwangbehandeling krijgt

Het Openbaar Ministerie (OM) van Rotterdam heeft tegen terreurverdachte Hasan A. tbs met dwangverpleging geëist in het hoger beroep. Dat bleek woensdag tijdens de zitting van het hof dat in de extra beveiligde zaal van de rechtbank in Rotterdam werd gehouden, schrijft ANP.

De 24-jarige A., die eind vorig jaar dertig maanden celstraf kreeg wegens het voorbereiden van aanslagen, ging eveneens in hoger beroep. Hij kreeg ook tbs met voorwaarden opgelegd, wat betekent dat hij een enkelband krijgt straks en op bepaalde plekken niet mag komen. A. wil daar vanaf.

Het OM wil juist dat de Eindhovenaar dwangbehandeling krijgt in een tbs-kliniek, de aanklager vindt het gevaarlijk als A. niet wordt behandeld. Uit eerder onderzoek in het Pieter Baan Centrum bleek dat A., die een autistische stoornis heeft, verminderd toerekeningsvatbaar is en makkelijk beïnvloedbaar. De geradicaliseerde A., die eerder werd veroordeeld wegens geweldsdelicten, werd in 2016 in Eindhoven aangehouden nadat hij rondreed met een bivakmuts op.

Na zijn aanhouding werd bij een huiszoeking propaganda van terreurbeweging IS gevonden. Ook had hij een stroomstootwapen, een mes en tiewraps in bezit. A. zou van plan zijn een aanslag te plegen op een Nederlandse vliegbasis. Op zijn pc werden mapjes aangetroffen met informatie over vliegbasis Volkel en Leeuwarden. Volgens A. was hij niet echt van plan om een terreurdaad te plegen.