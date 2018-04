Nog snel door de spoorboom: 35 wielrenners uit de koers gehaald

Dylan Groenewegen (24) stond woensdag vol vertrouwen aan de start van de Scheldeprijs in Terneuzen, want hij had al vijf wedstrijden gewonnen dit voorjaar en dat maakte hem samen met de Duitser Marcel Kittel favoriet om het officieuze WK voor sprinters te winnen. Die bijnaam heeft de Scheldeprijs, omdat het vlakke parcours een massasprint in de hand werkt. Maar niet dit jaar, nu de eerste helft van de race op Zeeuwse bodem werd verreden en een harde wind van opzij het peloton in stukken scheurde. Zulks was voorspeld, het zou een zogenaamde waaierkoers gaan worden.

Voor Groenewegen geen probleem, zijn team helpers was daar op geselecteerd. Maar bij een spoorwegovergang tussen Yerseke en Rilland gebeurde iets onvoorziens: stoplichten sprongen aan en slagbomen gingen omlaag – er kwam een trein aan op het moment dat een groepje dat door een valpartij achterop was geraakt het spoor wilde oversteken.

De regels in zo’n situatie zijn in 2016 verscherpt, nadat renners in Parijs-Roubaix een jaar eerder bij het neergaan van slagbomen nog overstaken terwijl een TGV op hoge snelheid naderde. Op het moment dat het stoplicht aanspringt, mag geen renner het spoor nog over, werd afgesproken. Anders volgt diskwalificatie.

Vijfendertig mannen konden woensdag de verleiding niet weerstaan – onder hen ook Groenewegen. Ze werden uit koers genomen en kregen een boete van 100 Zwitserse frank (84 euro). „Je wil niet de enige zijn die blijft staan”, zei hij een uur voordat zijn landgenoot Fabio Jakobsen (21) naar de zege sprintte. Die was het spoor overgestoken toen de lichten nog gedoofd waren.