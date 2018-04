Minder straf voor beledigen van de koning

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de hogere straf voor het beledigen van de koning uit het wetboek halen. Beledigen van de koning blijft strafbaar, maar wordt als het aan de Kamer ligt niet meer zo zwaar bestraft als voorheen. Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede kamer over een initiatiefwet van D66-Kamerlid Kees Verhoeven.

Nu staat op het beledigen van de koning nog een celstraf van maximaal vijf jaar. Daarnaast kan een veroordeelde zijn of haar kiesrecht verliezen. Dat verandert als de Tweede Kamer dinsdag instemt met het wetsvoorstel van Verhoeven.

Hij wilde oorspronkelijk dat belediging van de koning wettelijk gelijk kwam te staan met het beledigen van een burger, maar dat vonden PvdA en VVD te ver gaan. Het compromis is nu dat op het beledigen van de koning dezelfde straf komt te staan als op het beledigen van een ambtenaar: maximaal vier maanden celstraf. Het aparte wetsartikel voor ‘majesteitsschennis’ wordt daarmee geschrapt. Voor ‘gewone’ belediging blijft de maximale celstraf drie maanden.

Christelijke partijen tegen

De coalitie is verdeeld over het voorstel, maar er is niets over afgesproken in het regeerakkoord. CDA en ChristenUnie zijn tegen en vinden de SGP aan hun zijde. De christelijke partijen vinden dat de koning extra wettelijke bescherming verdient, omdat hij zichzelf niet zou kunnen verdedigen in het publieke debat. Verhoeven is het daar niet mee eens. De koning kan immers een civiele procedure starten als hij zich beledigd voelt. Bovendien is de minister-president als politiek verantwoordelijke „de mond van de koning”, vindt Verhoeven.

De VVD is wel voorstander van het wetsvoorstel, net als de linkse partijen GroenLinks, SP en PvdA. De PVV twijfelt nog, maar hun 19 stemmen zijn niet nodig voor het behalen van een meerderheid. De partij ziet liever dat het verbod op beledigen überhaupt uit het wetboek van strafrecht wordt geschrapt, zei Kamerlid Gidi Markuszower tijdens het debat.

Het verbod op majesteitsschennis stamt uit 1881 en past volgens Verhoeven niet meer bij een „modern koningschap”. Indertijd werd onder andere de socialistische voorman Ferdinand Domela Nieuwenhuis (in 1886) veroordeeld tot celstraf wegens belediging van koning Willem III in satirische publicaties.

Het wetsartikel kwam in 2015 weer in de belangstelling toen het Openbaar Ministerie activist Abulkasim Al-Jaberi wilde vervolgen. Hij had tijdens een demonstratie tegen Zwarte Piet „fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis” geroepen. Na publieke druk zag het OM uiteindelijk af van vervolging. De mogelijke vervolging was voor Verhoeven één van de redenen zijn wetsvoorstel in te dienen.