Miljoenenfraude met pgb’s leidt tot 2 aanhoudingen

Twee mannen die in Utrecht een thuiszorgbureau runnen zijn woensdag door de politie opgepakt op verdenking van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Justitie vermoedt dat met de fraude een bedrag van zes miljoen euro is gemoeid.

De twee broers leverden vooral zorg aan patiënten van Turkse komaf. Voor meer dan honderd patiënten declareerden zij zorg uit hun persoonsgebonden budget, maar dat geld werd volgens het Openbaar Ministerie (OM) voor het overgrote deel niet aan zorg besteed. Het tweetal zou op die manier jarenlang stelselmatig misbruik hebben gemaakt van pgb’s. Met die budgetten kunnen cliënten zelf zorg inkopen bij een zorgaanbieder.

De twee worden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. Bij huiszoekingen werden tien luxe auto’s in beslag genomen die vermoedelijk zijn betaald met crimineel geld.

Hogere bedragen declareren

De Inspectie SZW kwam de miljoenenfraude op het spoor na meldingen van grote sommen geld die door het tweetal werden opgenomen. Justitie vermoedt dat de broers hebben samengewerkt met de personen voor wie de budgetten bestemd waren.

De broers zouden via hun thuiszorgbureau meer zorg hebben gedeclareerd dan dat daadwerkelijk werd gegeven. Een deel van de pgb-ontvangers had zelfs helemaal geen zorg nodig, vermoedt justitie. Het teveel gedeclareerde geld verdween naar het thuiszorgbureau. De cliënten werkten vermoedelijk mee aan de zorgfraude en ontvingen in ruil hiervoor een deel van het overgebleven geld in cash. De gemeente kan dat geld bij de cliënten terugvorderen, maar het nog onduidelijk of dit ook gebeurt.

Hoe moeilijk is het om een pgb aan te vragen? Bekijk onze animatie:

In september vorig jaar werd bij een pgb-fraudezaak een bedrag van ongeveer 1,2 miljoen euro witgewassen. Tegen de vier verdachten in die zaak werden celstraffen tot 3,5 jaar geëist. Een maand later trok de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de bel. Volgens de toezichthouder beschikken zorgkantoren over te weinig middelen om fraude met pgb’s op te sporen. Ook kunnen kantoren fraudeurs niet verbieden om zorg opnieuw aan te bieden. De autoriteit wil dat dit verandert.