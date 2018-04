Heerlen zet secretaris gemeente uit functie

Dorthe Schipperheijn is niet langer waarnemend gemeentesecretaris van Heerlen. Dat hebben burgemeester en wethouders van die stad woensdag besloten. Het besluit valt twee weken nadat het voltallige managementteam het vertrouwen in haar had opgezegd, aldus bronnen binnen het gemeentelijk apparaat.

Schipperheijns positie stond intern ter discussie na publicaties in NRC. Ze bleek de status te hebben van wizard, tovenaar, bij de Scientology-achtige beweging Avatar. Schipperheijn (53) verspreidde dit gedachtegoed en stuurde in haar vorige baan als gemeentesecretaris van Vlissingen een ambtenaar op Avatar-cursus.

Zij speelde ook een rol in de omstreden verkoop in 2012 van het voormalige kantoor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Heerlen, in strijd met wettelijke regels en de beginselen van behoorlijk bestuur. Uit een reconstructie bleek dat Schipperheijn, die als ambtenaar de verkoop afhandelde, adviseur was geweest van de projectontwikkelaar die het CBS-complex exclusief en voor een lage prijs mocht kopen.

Tot nu toe werd Schipperheijn gesteund door het college van burgemeester en wethouders, gedomineerd door de SP. Maar woensdag kondigde waarnemend burgemeester Emile Roemer (SP) in een brief aan de gemeenteraad aan dat Schipperheijn vanaf heden geen waarnemend gemeentesecretaris meer is. In de brief rept hij niet over de vertrouwensbreuk. Als reden voor het besluit wordt gegeven: het afketsen van de herindeling tussen Heerlen en Landgraaf waardoor de interne waarneming door Schipperheijn niet meer „opportuun” is. Het kabinet besloot overigens al vier maanden geleden om de herindeling te schrappen.

Externe werving

Gevraagd naar de vertrouwensbreuk zegt een woordvoerder namens Roemer: „De burgemeester doet geen mededelingen over meningen van medewerkers.” Schipperheijn wordt vervangen door een andere waarnemend gemeentesecretaris. Die wordt extern geworven. Ze keert terug in haar oude baan als programmadirecteur.

Schipperheijn was tot 2008 gemeentesecretaris in Vlissingen. Daar moest ze vertrekken toen vakbonden en ondernemingsraad het vertrouwen in haar opzegden.

Schipperheijn is al jaren betrokken bij Avatar, dat in 1986 bedacht is door de Amerikaan Harry Palmer. Hij is een ex-Scientoloog die met Avatar „een verlichte planetaire samenleving” wil bereiken. Via zijn bedrijf verkoopt hij cursussen, een cocktail van Scientology-methoden, hindoeïsme en newagedenkbeelden. Gevorderde cursisten leren onder meer hoe ze bij mensen zielen van overledenen kunnen uitdrijven en krijgen te horen dat de aarde is gekoloniseerd door buitenaardse wezens.