Gerard Ekdom stapt over naar Radio 10

Radio 2-dj Gerard Ekdom stapt per september over naar Radio 10, een van de zenders van Talpa. Dit schrijft hij woensdag in een Facebookbericht. Bij de commerciële zender Radio 10 zal Ekdom zijn ochtendshow voortzetten.

In het bericht op zijn Facebookpagina schrijft de 40-jarige dj dat hij heeft genoten van zijn tijd bij de NPO, waar hij onder meer acht keer Serious Request presenteerde en driemaal de Top2000. Ekdom zegt over te stappen naar een commerciële zender om meer vrijheid te kunnen krijgen voor zijn “ideeën en plannen”.

“Ik ben een creatief mens, een ondernemer en de stap die ik nu ga zetten biedt mij alle mogelijkheden om mij daarin verder te ontwikkelen. De NPO heeft helaas te maken met steeds meer regels. En ik wil verder.”

Menno Koningsberger, de algemeen directeur van Talpa Radio, denkt dat de dj zal zorgen voor een groter bereik van Radio 10. Volgens hem is Ekdom “de perfecte man om met zijn energie, creativiteit en humor de groei van Radio 10 verder te begeleiden”.

Gouden RadioRing

Ekdom won begin dit jaar nog de Gouden RadioRing, de publieksprijs voor het beste radioprogramma. Het was de zevende keer dat hij genomineerd werd, in 2011 sleepte hij de prijs ook in de wacht.

Vorige week kwam mediaconglomeraat Talpa in het nieuws toen het bekendmaakte persbureau ANP te kopen. Dezelfde avond lekte uit dat het Voetbal Inside-trio Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen de overstap maken naar Veronica, een televisiezender van Talpa. De deals passen in de plannen van De Mol om een groot multimediabedrijf op te bouwen.