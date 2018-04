Formatieproces Rotterdam in impasse: 'Leefbaar wordt buitengesloten'

Na individuele gesprekken met verkenners Jos van der Vegt en Derk Loorbach weigeren de PvdA en D66 om met Leefbaar Rotterdam te praten over een mogelijke coalitie, volgens oud-fractievoorzitter Ronald Buijt. ,,Maar serieuze en democratische partijen hebben wél de morele plicht om op zijn minst met de winnaar van de verkiezingen verkennende gesprekken te voeren”, betoogt hij in een opiniestuk.

Bronnen bevestigen aan NRC dat het formatieproces al tijdens de verkennende gesprekken inderdaad in een impasse verkeert. Een poging van verkenners Van der Vegt en Loorbach om toenadering tussen Leefbaar en andere partijen te bewerkstelligen, is dinsdag op niets uitgelopen. De verkenners praten door met verschillende kleinere partijen.

'Rassenleer'

Leefbaar is te rechts om een stadsbestuur mee te vormen, zei de lokale PvdA-leider Barbara Kathmann op 28 maart in NRC. ,,Ook met het omarmen van het partijprogramma van de PVV, door samen te werken met Thierry Baudet, die de rassenleer uit de kast heeft getrokken.” D66 ziet de alliantie van Leefbaar en Forum voor Democratie eveneens als een struikelblok, heeft partijleider Said Kasmi eerder gezegd. GroenLinks-leider Judith Bokhove zei vorige week ook twijfels te hebben. Zowel de PvdA als D66 en GroenLinks hebben iedere vijf zetels behaald.

'Doorzichtig excuus'

Leider Vincent Karremans van de VVD, die ook vijf zetels heeft, ziet Leefbaar wel als een potentiële coalitiepartner. Dankzij de VVD zit Leefbaar nog aan de onderhandelingstafel, aldus Buijt.

Buijt noemt de alliantie van Leefbaar met Forum als een ,,doorzichtig excuus” van links om Leefbaar als grootste partij uit te sluiten, schrijft hij: ,,Leefbaar werd in 40 van de 68 Rotterdamse wijken de grootste partij, tegenover D66 in één wijk en de PvdA in nul wijken!”

Correctie (4 april 2018): de naam van Ronald Buijt werd in een eerdere versie als Buyt gespeld, dit is gecorrigeerd.