Facebook: data van 87 miljoen gebruikers misbruikt

Het Britse bedrijf Cambridge Analytica heeft de data van mogelijk 87 miljoen Facebook-gebruikers misbruikt. Dat schrijft technisch directeur Mike Schroepfer van de social mediareus woensdag in een blog. Eerder werd het aantal getroffenen nog geschat op 50 miljoen.

Maximaal 90.000 Nederlanders werden slachtoffer van het schandaal, zo meldt Facebook woensdagavond aan NRC. Hierbij werden onder meer namen, woonplaatsen, foto’s, ‘likes’ en vriendenlijsten buitgemaakt. Het verschilt per gebruiker welke informatie Cambridge Analytica wist te bemachtigen.

Het gros van de slachtoffers is Amerikaans. Hun data werd door Cambridge Analytica gebruikt om informatie te vergaren voor de campagne van de Republikeinen. Hierdoor zou het bedrijf geholpen hebben om Donald Trump verkozen te krijgen als president.

Cambridge Analytica verzamelde de gegevens met een persoonlijkheidstest, die het bedrijf toegang gaf tot de accounts van mensen die de test invulden. Zij konden echter ook in de accounts van vrienden van de gebruikers, die geen toestemming hadden gegeven. Volgens Facebook vulden slechts 28 Nederlanders de test zelf in, maar werden tot 90.000 Nederlanders slachtoffer van het schandaal doordat vrienden van hen deelnamen aan de test.

Nieuwe privacyregels

Schroepfer schrijft niet hoe Facebook de hogere schatting heeft berekend. Wel zegt de technisch directeur dat gebruikers wier data onterecht met Cambridge Analytica gedeeld zijn hiervan op de hoogte zullen worden gesteld. Ook werkt Facebook naar eigen zeggen aan technologie om de beschikbaarheid van persoonlijke gegevens van gebruikers voor externe partijen aan banden te leggen.

Nadat bekend werd dat Cambridge Analytica gebruikersdata had misbruikt, blokkeerde Facebook het account van het bedrijf. Facebook bleek echter al twee jaar op de hoogte te zijn van de praktijken. Sinds het schandaal heeft het aandeel Facebook ruim 16 procent van zijn waarde verloren.

Volgende week woensdag getuigt Facebook-topman Mark Zuckerberg voor het Amerikaanse Congres over de zaak. Maandag komt er een tool op internet waarmee Facebook-gebruikers kunnen zien of hun data is misbruikt.