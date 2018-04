Europa wil strengere handhaving Nederlandse mestwetgeving

Boeren in Nederland hebben voor de komende twee jaar nog een uitzonderingspositie gekregen voor de uitstoot van stikstof. Daardoor mogen ze meer mest uitrijden dan op basis van de Europese regels is toegestaan. Dat heeft het Nitraatcomité van de Europese Commissie (EC) woensdag bepaald na een stemming. Dit komt overeen met het eerder naar buitengebrachte voorstel van de EC.

Gebruikelijk is dat het Nitraatcomité een uitzonderingspositie voor de komende vier jaar vaststelt. Deze termijn is verkort tot twee jaar vanwege de “zorgen van de Commissie” over mestfraude in Nederland. NRC onthulde in november dat in het zuidoosten van het land op grote schaal fraude wordt gepleegd in de opslag, vervoer, gebruik en het verwerken van mest.

Schouten: voldoende vertrouwen voor actieplan

Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) reageert verheugd op de toekenning van de zogenoemde derogatie. Het was volgens Schouten geen uitgemaakte zaak.

“Ik ben dan ook blij dat het ons toch nog gelukt is de Europese Commissie te overtuigen met een positief advies te komen. Het actieprogramma dat Nederland heeft toegelicht aan de Europese Commissie heeft er blijkbaar toe geleid dat er voldoende vertrouwen was om de derogatie toe te kennen. De derogatie is van economisch belang voor onze boeren”.

Na de onthulling van de mestfraude kondigde minister Schouten aan dat er een kwaliteitskeurmerk komt voor alle bedrijven in de mestsector en een gedragscode. Ook wordt datatechnologie ingezet om het vervoer van mest te registeren.