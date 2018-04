De migrantenkaravaan

Het is een ritueel dat zich al enkele jaren voltrekt rond Pasen: honderden Midden-Amerikaanse migranten die in een ‘karavaan’ wekenlang door Mexico trekken. Ook afgelopen Goede Vrijdag begonnen ze weer aan de Via crucis (Kruisweg) richting de Amerikaanse grens om aandacht te vragen voor hun onzekere lot op deze gevaarlijke reis. Maar dit jaar is er ineens zoveel interesse van de wereldpers, dat ze er helemaal beduusd van zijn. Reden: Trump zag op Paaszondag op Fox News een item over de karavaan. Sindsdien twittert hij al dagen boos over de ,,grote mensenstromen” richting ,,onze zwakke wetten grens”.