Ambassadeur is woest en spreekt van ‘russofobie’

Als dan eindelijk de deur achter de perstafel opengaat beginnen de fotografen druk te flitsen. „No, no, no! Het gaat niet om mij.” Vals alarm. Het is de woordvoerder van de Russische ambassadeur maar. „Fake news, fake news”, roept hij met een glimlach.

Er staan woensdagavond zoveel camera’s in de kleine persruimte van de Russische ambassade dat alleen de lenige journalisten zich nog binnen kunnen wurmen.

Bijna een uur na afspraak loopt ambassadeur Aleksandr Sjoelgin samen met de Russische onderminister van Industrie en Handel Georgi Kalamanov, de zaal binnen. Dit zijn geen gezichten van mannen die een vruchtbare dag achter de rug hebben. Logisch. De heren hebben net een stemming verloren voor een Russisch plan om een nieuw onderzoek te laten uitvoeren naar de moordpoging op de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal in het Engelse Salisbury. Tijdens een speciale zitting van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) is hun plan weggestemd. Vijftien lidstaten stemden tegen, zes voor. Zestien landen onthielden zich van stemming, niet de grote meerderheid die ze nodig hadden. Rusland werd onder meer gesteund door China en Iran.

Lees ook: Volgens de Britten zit Moskou achter de aanslag op ex-spion Skripal. Maar Londen levert niet veel bewijs voor die beschuldiging. Kunnen de Russen ook gelijk hebben?

De Russen zijn woest vanwege de aantijgingen door het Verenigd Koninkrijk dat Rusland erachter zit. „Rusland heeft niks te maken met wat daar is gebeurd”, zegt Sjoelgin. Dit is „russofobie” en hij verheft z’n stem: „De Russische Federatie wil weten wat er met deze Russische burgers is gebeurd. Dit lijkt op een terroristische aanslag.”

Rusland is dus het slachtoffer niet de dader. Waarom wordt met de vinger naar Rusland gewezen? Rusland heeft toch zijn chemische wapenvoorraden vernietigd, zoals afgesproken met de OPCW. Honderden onderzoeken bevestigen dat, zegt Sjoelgin. De Russen noemen de aantijgingen een schending van het internationaal recht.

Omdat er voor het einde van het OPCW-onderzoek al is besloten dat de Russen verantwoordelijk zijn willen ze de uitslag, die komende week wordt verwacht, niet accepteren. De Britten willen volgens de Russen helemaal niet weten wie achter de aanslag zit – ze willen enkel bewijzen dat de Russen het zijn, zegt de ambassadeur. En zijn deze landen soms vergeten wat ze op hun kerfstok hebben? Hij begint over de Britse oud-premier Tony Blair die de bevolking zou hebben voorgelopen over de dreiging van Saddam Hoessein. Net als de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, die zei dat het land chemische wapens had en dat later terugnam. Sjoelgin herinnert zo’n dertig, onder meer Britse, Russische en Chinese, journalisten aan alle doden die zijn gevallen in Vietnam, Cambodja, Irak, Libië – allemaal door toedoen van die landen die nu zo kritisch op Rusland zijn. Dit conflict is voorlopig nog niet voorbij.