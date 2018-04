22 en 25 jaar cel geëist voor liquidatie Leiden

Justitie heeft woensdag 22 en 25 jaar cel geëist tegen twee verdachten die in de zomer van 2016 op klaarlichte dag een man doodschoten. Het gaat vermoedelijk om een huurmoord.

Het tweetal bracht het slachtoffer, een 50-jarige man, voor de deur van zijn Leidse woning met tientallen kogels om het leven. De schutter sprong ten tijde van de moord uit een Volkswagenbusje en schoot midden op straat het magazijn van zijn wapen leeg. De verdachten zouden vervolgens met hetzelfde busje gevlucht zijn. Beide verdachten ontkennen betrokken te zijn bij de zaak.

Grote som geld

Het slachtoffer was geen bekende van de twee. Op basis daarvan concludeert het Openbaar Ministerie (OM) dat het mogelijk om een betaalde liquidatie gaat. De vermoedelijke schutter beschikte na de moord ineens over een grote som geld. Wie het tweetal mogelijk heeft ingehuurd en met welk motief, is nog niet duidelijk.

De 50-jarige man was al eerder het doelwit van een aanslag. Daarover wilde hij destijds geen aangifte doen, aldus de openbaar aanklager. Het is bij justitie niet bekend of de twee zaken met elkaar te maken hebben.

Slachtoffer al eerder doelwit

De verdachten zijn een 25-jarige en 36-jarige man. De 25-jarige wordt ervan verdacht geschoten te hebben. De 36-jarige verdachte bestuurde de bus. Volgens het OM was er duidelijk sprake van een nauwe samenwerking tussen de twee. Daardoor hebben ze volgens justitie een evenredig aandeel in de moord.

De politie trof na de liquidatie het voertuig met daarin DNA-sporen van de verdachten aan. In de laadruimte lagen twee handvuurwapens en een automatisch wapen, vermoedelijk het moordwapen. Omdat bij de deur van de bus een open jerrycan lag, concludeert de openbaar aanklager dat de twee inzittenden van plan waren het busje in brand te steken en zo alle sporen te vernietigen. Dit mislukte, en het tweetal vluchtte per scooter.

De 25-jarige verdachte staat ook terecht voor het voorbereiden van een nieuwe klus. De politie trof wapens en munitie bij de verdachte aan net als levensechte maskers. Die voorbereiding komt volgens het OM overeen met voorwerk van de liquidatie in Leiden. De strafeis tegen de 25-jarige valt daarom drie jaar hoger uit.