Zeven landen kandidaat voor Winterspelen 2026

Zeven landen hebben interesse getoond in het kandidaatschap voor de Olympische Winterspelen van 2026. Onder andere Turkije, Japan en Canada hebben laten weten dat ze de Spelen dat jaar graag organiseren, dat zegt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dinsdag in een tussentijdse verklaring.

Ook Italië, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland hebben interesse getoond. Vooralsnog gaat het om het verkennen van de mogelijkheden, de definitieve aanmeldingen moeten nog volgen. Elk land heeft een of meerdere steden aangewezen als mogelijke locatie. Enkele aangewezen steden waren al eerder het toneel van de Spelen, zoals het Italiaanse Cortina d’Ampezzo en Turijn, het Japanse Sapporo, het Canadese Calgary en de Zweedse hoofdstad Stockholm. Of een land al eerder de Spelen heeft georganiseerd, is niet van invloed op de toekomstige keuze.

Goedkoper voor gastlanden

De steden gaan nu tot oktober rond de tafel met het IOC om tot een ‘bid’ te komen. In september 2019 wordt in de Italiaanse stad Milaan definitief besloten welk land de Winterspelen binnen zal halen.

IOC-baas Thomas Bach zei dinsdag verheugd te zijn over de aanmeldingen. Onder leiding van Bach moet het voor steden goedkoper worden om als gastheer op te treden. De organisatie van de Spelen kostte gastlanden in het verleden vaak miljarden euro’s. Zo kostten de Winterspelen in het Russische Sotsji in 2014 een recordbedrag van zo’n 40 miljard euro.

Om de kosten te drukken hoeven sportaccommodaties in de toekomst niet langer in één stad gecentraliseerd te zijn en steden mogen zelf beslissen hoe ze het evenement in de infrastructuur inpassen. Ook wordt de vereiste campagnetijd flink ingekort waardoor de campagnekosten omlaag gaan en zal het IOC financieel meer bijdragen.

Ook voor de Winterspelen van 2030 is al interesse getoond, aldus het IOC. Onder meer de Verenigde Staten zouden interesse hebben om dat jaar als gastland op te treden. De eerstvolgende Winterspelen worden in 2022 gehouden in de Chinese hoofdstad Beijing. Vier andere steden trokken zich eerder terug vanwege de verwachte hoge kosten. De stad Almaty in Kazachstan bleef als enige concurrent over.