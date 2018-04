Een beetje vloer maakt een statement (en vijf andere interieurtrends)

Statement op je vloer

Vloerfabrikanten zien een toenemende interesse in ‘statementvloeren’: marmer, tegelwerk, hout en zelfs laminaat dat in een opvallend patroon is neergelegd. Wie groen marmer voor zo’n vloer gebruikt, slaat twee trendvliegen in één klap. Wordt een statementvloer te veel van het goede, beperk je dan tot een opvallend vloerkleed. Ook de tapijten van dit voorjaar zijn nadrukkelijk gedecoreerd.

Metallic

Metallic. Foto Jeppe Sorensen / Normann Copenhagen

Al een tijd zijn metallic accenten in en dit seizoen neemt dat de vorm aan van messing: een mix van koper met zink. Messing lampen, fotolijsten en andere woonaccessoires geven het interieur een ‘gouden gloed’. Deze trend laat zich goed combineren met alle andere voor 2018: mooi met sorbetkleuren, mooi met groen marmer, zelfs heel fraai in een wabi-sabi interieur.

Sorbetkleuren

Bij IJssalon La Dolce zouden ze het een Coppa Tricolore noemen: appel-, citroen- en aardbeienijs met vers fruit en slagroom. Het zijn de kleuren die modehuizen als Céline en Hermès in hun voorjaar/zomercollectie laten zien en deze zoete sorbetpastellen komen ook terug in de huiskamer dit jaar. Afgewisseld met pistachegroen en perzikroze, te mixen naar smaak. Smurfenijs mag ook.

Macramé

Macramé. Foto iStock

Combineer de huidige interesse in ambachtelijke materialen met de plotse opkomst van franje en de som der delen is macramé. We zien op kussens, kleden en aan de muur het met de hand geknoopte draadwerk dat in de jaren zeventig in bruine en beige kleuren voor het raam hing. Nu in een eigentijds kleurenpalet.

Annemiek Leclaire

Franje

Spiegels, kussens, lampen, banken, stoelen, poefs, wandkleden – niets ontkomt aan franje dit voorjaar. Iconisch voor deze trend zijn de jaren zestig messing franjelampen van Hans-Agne Jacobsson. De Half Moon Mirror van Ben & Aja Blanc is een goede tweede.

Wabi-sabi

Wars van franje, decoratie en sorbetkleuren is de wabi-sabi-trend. Dit uit Japan afkomstige begrip eert het puur-krakkemikkige. Wabi-sabi staat voor een tijdloze inrichting met ruwe, vaak antieke materialen en gedempt licht. ‘Natuurlijk’ en ‘eenvoudig’ zijn de kernwoorden in dit interieur. De bekendste wabi-sabi-inrichter is de Belg Axel Vervoordt; er hangt alleen wel een prijskaartje aan dat een beetje on-wabi-sabi aanvoelt. _Annemiek Leclaire