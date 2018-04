Wrange grap van Musk in moeilijke tijd voor Tesla

Je zou het galgenhumor kunnen noemen: een week nadat kredietbeoordelaar Moody’s zijn verwachtingen voor autofabrikant Tesla naar beneden bijstelde, twitterde topman Elon Musk afgelopen week dat Tesla failliet was. „Zo failliet, dat kun je niet geloven.”

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can’t believe it. 1 april 2018 @ 22:02 Volgen

Het was een 1-aprilgrap, maar hij maakte de nieuwsstroom rondom Tesla dit weekeinde nog verwarrender: er lekten nieuwe details uit over een dodelijk ongeval met Tesla’s Autopilot en de zorg groeit dat Musk de productieproblemen van de Model 3 niet onder controle krijgt. Maandag leidde de onrust rondom Tesla opnieuw tot een scherpe koersdaling van 7 procent. Tesla raakte sinds september 2017 meer dan een derde van zijn beurswaarde kwijt.

Het bedrijf is op zich een kleine speler in de autoindustrie, maar ligt onder een vergrootglas. De beurswaarde was tot voor kort veel hoger dan die van andere autofabrikanten – bedrijven als GM of Ford die veel meer auto’s verkopen en meer winst maken.

Tesla dreigt vast te lopen als er onvoldoende cash is om de productie te vergroten. De koers is opgeklopt door Musks belofte dat Tesla winstgevend wordt zodra de betaalbare variant van de elektrische auto, de Model 3, op grote schaal verkocht en geproduceerd wordt. Vooralsnog kampt het bedrijf met een verlies van 2 miljard dollar per jaar en deadlines die maar naar achteren geschoven worden.

Tesla’s waarde is gebaseerd op imago en tegelijkertijd is het aandeel ook een geliefd speeltje voor beleggers, juist omdat de koers zoveel schommelingen vertoont en er ook gespeculeerd kan worden op koersdalingen.

Wachten tot 2019

Er is belangstelling genoeg voor een Tesla vanaf 35.000 dollar (400.000 voorinschrijvers), maar het bedrijf slaagt er niet in te leveren. Nederlanders die deze auto bestelden hebben in februari te horen gekregen dat het nog minstens tot 2019 duurt voordat ze een auto geleverd krijgen – een jaar later dan hen aanvankelijk beloofd was.

Het gevaar bestaat dat die geïnteresseerden hun oog laten vallen op elektrische auto’s van de concurrentie. Tesla dreigt de voorsprong die het heeft, bijvoorbeeld op het gebied van actieradius, kwijt te raken.

Musk deed torenhoge beloftes, maar kan die niet altijd waarmaken. Lees ook: Tesla verspeelt zijn voorsprong

Tesla heeft geen gangbare assemblagelijn voor de Model 3, en leunt meer op robots dan op menselijke kracht. Het doel was dat er eind maart 500 Model 3’s per dag van de band zouden rollen – die deadline was al een paar keer verschoven en opnieuw lijkt het aantal niet gehaald te worden.

Musk grijpt persoonlijk in om de productieproblemen op te lossen; volgens techsite The Information heeft hij de productiechef, Doug Field, aan de kant geschoven.

Op een Tesla-blog verscheen een uitgelekte mail van Musk die verheugd meldde dat de productie van de Model 3 boven de 2.000 auto’s per week uitkomt en de snelheid in 2018 verviervoudigd kan worden – „als dingen gaan zoals ze gepland zijn”.

Autopilot

Tesla bracht deze week meer details naar buiten over een dodelijk ongeval dat afgelopen maand plaatsvond op een snelweg in Mountain View, hartje Silicon Valley. Een Tesla Model X reed in op een betonnen wegafscheiding. Tesla beweerde dat rijassistent AutoPilot de bestuurder vijf seconden voor de dodelijke klap gewaarschuwd had: de bestuurder zou 150 meter de tijd hebben gehad om te reageren. Verkeersinspecteur National Transportation Safety Board vindt echter dat Tesla voorbarige conclusies trekt.