Waterpolokeeper Evert Kroon overleden

Voormalig waterpolo-international Evert Kroon is overleden, meldt de website waterpolo.nl. De doelman van het Nederlandse waterpoloteam is 71 jaar geworden.

Kroon wordt beschouwd als een van de beste Nederlandse waterpolokeepers ooit. De imposante man wist zich, ondanks zijn lengte van bijna twee meter, tot aan zijn middel uit het water te hijsen. Zijn bondscoach omschreef hem als “een octopus met armen die van doelpaal tot doelpaal reikten”.

Vlaggendrager

De doelman nam met Oranje onder meer deel aan de Olympische Spelen in Mexico (1968), München (1972) en Montréal (1976). In Canada won Kroon met het Nederlandse team de bronzen medaille, mede vanwege zijn indrukwekkende reddingen. Dankzij zijn belangrijke rol in de wedstrijd mocht Kroon de Nederlandse vlag dragen bij de sluitingsceremonie.

In de Nederlandse competitie keepte de Hilversummer voor HZC De Robben, waarmee hij meerdere keren kampioen werd.