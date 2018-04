Vijftig jaar Martin Luther King

Woensdag is het vijftig jaar geleden dat dominee en burgerrechtenactivist Martin Luther King om het leven kwam. Hij verzette zich tegen de rassenscheiding in Amerika en groeide uit tot een icoon van het Amerikaans activisme. De moord op Luther King leidde in verschillende Amerikaanse steden tot hevige rellen. Vijftig jaar na de dood van de dominee brengt fotograaf Pablo Martinez Monsivais in beeld hoe het er in de tijd van de demonstraties aan toe ging in Washington.