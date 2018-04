Veroordeelde knipt enkelband los en is spoorloos

De man die vorige week tot veertien jaar cel werd veroordeeld wegens medeplichtigheid bij een dodelijke overval, is spoorloos. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Limburg heeft hij zijn enkelband losgeknipt.

De politie zegt naar Carlos R., een 30-jarige Heerlenaar, op zoek te zijn. Eerder werd zijn voorlopige hechtenis geschorst, op voorwaarde dat hij een enkelband zou dragen. Hij was niet aanwezig bij zijn uitspraak vorige week. Het is niet bekend of hij zijn enkelband afknipte voordat zijn strafmaat bekend werd, of erna.

R. regelde de vluchtauto die vorig jaar gebruikt werd bij de zogenoemde ‘shishamoord’. In de nacht van 8 februari vielen Dennis V. en Karim S. de woning binnen van shishalounge-eigenaar Hafed Merkikou. Toen hij zich verzette werd hij doodgeschoten. De 25-jarige S. en de 41-jarige V. kregen tot 24 jaar cel opgelegd.