Vermoedelijk moordwapen liquidatie Amsterdam gevonden

De politie heeft het wapen in handen dat vermoedelijk gebruikt is bij de liquidatie in Amsterdam-Noord vorige week. Daarbij werd de broer van kroongetuige Nabil B., Reduan, doodgeschoten. De vermoedelijke schutter, een 41-jarige man uit Hilversum die vrijdagavond werd aangehouden, blijft voorlopig vastzitten op verdenking van moord en wapenbezit. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

In de buurt van de vluchtauto werden twee vuurwapens gevonden, waaronder het wapen dat gebruikt zou zijn bij de liquidatie. Daarop trof de recherche het dna van de 41-jarige hoofdverdachte aan. Op het andere wapen werden sporen gevonden van twee mannen van 31 en 34 jaar. Zij zijn zaterdag ook opgepakt en worden verdacht van medeplichtigheid.

Bij het doorzoeken van de woning van de 34-jarige verdachte uit Den Haag werden ook wapens gevonden. Zijn vriendin uit Wassenaar met wie hij samenwoonde werd daarom ook opgepakt op verdenking van wapenbezit. De andere 31-jarige man die is opgepakt komt uit De Lier in Zuid-Holland. Alle verdachten blijven voorlopig vastzitten en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Broer van kroongetuige

Reduan B. werd afgelopen donderdag geliquideerd in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. De moord was een week nadat bekend werd dat zijn broer Nabil kroongetuige werd in het onderzoek naar een andere moord waarbij de verkeerde persoon het slachtoffer werd. Zelf had het Reduan zover bekend geen banden met de georganiseerde misdaad, en mogelijk was de moord een vergeldingsactie binnen de zogeheten mocro-oorlog.

De politie heeft dinsdag beelden verspreid van de verdachte, waarop te zien is hoe hij het pand betreedt waar de moord plaatsvond. Daarmee hoopt de politie de kleren te vinden die de man aanhad, die gebruikt zouden kunnen worden als bewijs in de strafzaak.