Team Brunel wint bewogen etappe Volvo Ocean Race

Het zeiljacht van het Nederlandse Team Brunel, met schipper Bouwe Bekking, heeft dinsdag de zevende etappe in de Volvo Ocean Race gewonnen. De zeer bewogen race begon in de Nieuw-Zeelandse havenstad Auckland en finishte in Itajaí in Brazilië.

Bijna zij-aan-zij dobberden de boten van Brunel en het Chinese Dongfeng richting de finishlijn aan de Braziliaanse zuidkust. Na 7.600 zeemijlen (ruim 14.000 kilometer) was het verschil slechts luttele minuten, in het voordeel van Bekking en zijn équipe.

In een zenuwslopend slot van de race kwam Dongfeng steeds dichter in de buurt van koploper Brunel. In de laatste mijlen naar de Braziliaanse kust viel de wind weg en kwamen beide boten nauwelijks meer vooruit. Na een tactisch steekspel in het kiezen van de beste route trok Brunel, dat het grootste gedeelte van de race aan kop lag, aan het langste eind. Na 16 dagen, 13 uur, 45 minuten en 18 seconden bereikte het team Itajaí. Brunel staat na de overwinning in de koningsetappe van de oceaanrace op een derde plaats in het algemeen klassement.

„Het was een ongelofelijk etappe”, zei Bouwe Bekking na afloop. „We zijn heel verdrietig om het verlies van John Fisher, maar vanuit sportief oogpunt hebben we een hele goede etappe afgelegd. Dat geeft vertrouwen voor de volgende races. We wilden deze heel graag winnen, vooral vanwege het dubbele aantal punten dat te behalen was.”

De zevende etappe, die extra punten oplevert voor het klassement, werd vooraf bestempeld als zwaarste in deze editie van de Ocean Race. Onderweg naar Itajaí rondden de boten onder meer Kaap Hoorn ronden, bekend als de Mount Everest van de zeilwereld. Team Brunel kwam als eerste onder de zuidpunt van Latijns-Amerika door en alleen het Chinese team, met de Franse schipper Charles Caudrelier en de Nederlandse zeilster Carolijn Brouwer aan boord, kon volgen. Samen voeren de boten ver weg van de andere deelnemers.

Overschaduwd

De etappe van Nieuw-Zeeland naar Brazilië werd overschaduwd door het verlies van bemanningslid John Fisher van team Sun Hung Kai/Scallywag. Zo’n 2.500 kilometer ten westen van de gevreesde Kaap Hoorn ging het mis voor team met onder anderen de Nederlandse zeilster Annemieke Bes aan boord.

Bij een stormachtige wind en hoge golven op de Zuidelijke Oceaan liep de 47-jarige Brit Fisher onaangelijnd op de boot, om een loswapperend zeil op te ruimen. De boot moest gijpen en Fisher werd door de overzwaaiende giek van boord geslagen. Ondanks een zoektocht op het water werd hij niet meer teruggevonden.

Sun Hung Kai/Scallywag besloot dinsdag de etappe naar Itajaí niet af te maken, maar naar de Chileense kust te varen. Het is niet duidelijk of het team wel van start zal gaan in de volgende etappe. „Mentaal en fysiek was de tocht naar de kust voor iedereen een meedogenloze strijd”, laat het zeilteam weten. „We bespreken in Chili hoe we verder gaan.”

Zware race

Ook op de andere boten viel het verlies van Fisher zwaar, al tijdens de race. Brunel-schipper Bekking, die voor de achtste keer meedoet aan de Volvo Ocean Race (een record), liet onderweg weten dat er geen sprake was van „een feeststemming” ondanks dat zijn boot aan de leiding ging. „Iedereen heeft weinig slaap en het is echt overleven. Maar ook het verlies van John Fisher zit veel dieper dan de meesten graag toegeven: ik denk meerdere keren per uur aan hem.”

Het andere Nederlandse team, AkzoNobel, met schipper Simeon Tienpont, ligt op koers voor een derde plaats in de zevende etappe, maar lag dinsdagmiddag nog Itajaí dinsdagmiddag nog ruim 260 zeemijl (480 kilmeter) van de finish. AkzoNobel won eerder de zesde etappe van Hongkong naar Auckland.

Het Amerikaans-Deense team Vestas 11th Hour Racing gaf al eerder op tijdens de etappe. Het team lag na Kaap Hoorn nog tweede achter Brunel, maar in de buurt van de Falkland-eilanden brak de mast van de boot af.