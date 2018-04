SP stapt niet in commissie Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

SP-leider Lilian Marijnissen wil geen lid worden van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD). Dat bevestigt haar woordvoerder. Via de CIVD informeert het kabinet de voorzitters van de grootste, beter bekend als de ‘commissie-stiekem’, is de commissie waarin een aantal fracties in de Tweede Kamer vertrouwelijk over het werk van de geheime diensten. Omdat zij deze informatie voor zich moeten houden, kiest Marijnissen ervoor om voor haar plek in de commissie te bedanken.

De SP laat weten het belangrijk te vinden „om de regering in openheid te kunnen controleren en dat maakt deze commissie niet mogelijk omdat hier complete geheimhouding geldt”. Twee voorgangers van Marijnissen, Agnes Kant en Emile Roemer, zaten tussen 2009 en 2017 wel in de commissie.

Jan Marijnissen had deelname aan de commissie daarvoor jarenlang geweigerd op dezelfde gronden die zijn dochter nu aanvoert. Hij vond destijds ook dat de werkwijze van de commissie de partij belemmerde in het controleren van de regering. De woordvoerder van Lilian Marijnissen zegt nu dat de SP „altijd reserves heeft gehad bij deze commissie” en dat Marijnissen „op grond van de ervaringen van haar voorganger tot deze afweging is gekomen.”

Sinds de Kamerverkiezingen van vorig jaar bestaat de commissie uit de fractievoorzitters van de vijf grootste partijen. Marijnissen was gevraagd toe te treden omdat de commissie een extra fractieleider uit de oppositie wilde toevoegen om zo „de coalitie- en oppositieverhouding in de CIVD in evenwicht te brengen”.

Asscher

Omdat Marijnissen heeft geweigerd treedt nu PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher toe tot de commissie. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met zijn benoeming. Met PvdA-leider Asscher erbij telt de commissie nu drie fractievoorzitters uit de coalitie en drie uit de oppositie.

De Tweede Kamer besloot eind 2016 de CIVD terug te brengen. Voor die tijd mochten alle fracties die dat wilden hun fractievoorzitter lid maken van de commissie. Dit veranderde na een lek uit de commissie in 2014, over de herkomst van 1,8 miljoen Nederlandse belgegevens die in handen waren gevallen van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Door het aantal leden te verminderen hoopte de commissie nieuwe lekken te voorkomen.