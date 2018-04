Politie: ‘schutter actief’ bij hoofdkwartier YouTube

Bij of op het hoofdkantoor van YouTube nabij San Francisco, Californië is mogelijk een schietpartij aan de gang. BBC meldt dat politie en ambulances op de locatie aanwezig zijn. Of er gewonden of doden zijn gevallen, is niet bekend.

De politie van San Bruno meldt op Twitter dat ze naar de locatie van het YouTube-hoofdkantoor zijn uitgerukt omdat er “een schutter actief is”. De autoriteiten vragen mensen uit de buurt van het gebied te blijven. Alphabet, het moederbedrijf van Google waar YouTube onder valt, zegt de situatie te onderzoeken.

Een gemeenteambtenaar van San Bruno zegt tegen Reuters dat de alarmcentrale meerdere telefoontjes heeft binnengekregen over een schietpartij. Op het hoofdkantoor werken meer dan elfhonderd mensen.

Medewerker van de videodienst Vadim Lavrusik tweet dat er schoten in het gebouw te horen waren en dat er mensen wegrenden. Hij zou zich met collega’s in een gebarricadeerde kamer hebben verscholen en is inmiddels geëvacueerd, schrijft hij op Twitter.

