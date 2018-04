‘Schade eiercrisis groter dan nodig door NVWA’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kon de fipronilcrisis organisatorisch niet aan. Dat concludeert het Meldpunt Fipronil, een samenwerking van tien gemeenten, landbouworganisatie LTO en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), in een rapport dat halverwege maart verscheen. De schade van de eiercrisis viel daardoor hoger uit dan nodig was geweest, aldus het rapport.

Volgens het meldpunt, dat in augustus vorig jaar werd opgezet voor pluimveehouders, greep de NVWA afgelopen zomer te laat in. De schade liep op tot een bedrag van 65 tot 75 miljoen euro, zo bleek uit een eerste schatting van het ministerie van Economische Zaken uit oktober.

‘Protocollen te laat beschikbaar’

Het rapport stelt dat de NVWA te veel tijd nodig had om adequaat naar de buitenwereld te reageren, toen de autoriteit eenmaal op de hoogte was van het probleem. De trage reactie vergrootte de omvang van de crisis. Ook de protocollen voor het indammen van de crisis kwamen traag beschikbaar, zo concludeert het Poultry Expertise Centre, dat het onderzoek naar de fipronilschade in opdracht van het meldpunt uitvoerde. Tot slot zouden onnodig veel eieren vernietigd zijn doordat de toegestane resthoeveelheid pesticide van 2016 op 2017 fors werd verlaagd.

De NVWA zegt dinsdagavond nog niet op de hoogte te zijn van de inhoud van het rapport en kan daarom niet met een inhoudelijke reactie komen. Wel laat de autoriteit weten het onderzoek van de commissie Sorgdrager voorlopig af te wachten. Op verzoek van minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) doet de commissie onderzoek naar de fipronil-affaire. Het rapport is ook aan hen overgedragen, bericht ANP dinsdag.

Miljoenen eieren uit de schappen

Pluimveehouders uit de Gelderse en Utrechtse Vallei zouden in totaal bijna 2.500 keer een beroep hebben gedaan op het Meldpunt Fipronil, aldus ANP. Dit beantwoordde vragen van getroffen boeren en nam deel aan het overleg over de crisis. Onder meer de gemeenten Barneveld, Ede en Wageningen stelden geld beschikbaar voor het meldpunt.

Het fipronilschandaal kwam vorig jaar zomer aan het licht toen bekend werd dat het bedrijf Chickfriend aan pluimveebedrijven een ‘wondermiddel’ tegen bloedluis verkocht dat het verboden fipronil bevatte. Doordat het middel in stallen werd gebruikt, kwam de fipronil ook in de eieren terecht. Acht tot tien miljoen besmette eieren moesten uit de schappen worden gehaald.