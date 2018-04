Verdwijnen in openluchtmuseum Porto

Authentieker dan Lissabon (volgens de Portuenses)

Wie ‘Oporto’ zegt in plaats van ‘Porto’, verraadt zichzelf direct als buitenstaander. Engelsen en Spanjaarden hebben het lidwoord ‘O’ (de) eigenhandig aan de naam ‘Haven’ geplakt. En zo kunnen toeristen gemakkelijk meer fouten maken waarmee ze de inwoners van de tweede stad van Portugal op de kast krijgen. Vraag niet waarom de Portugezen geen Spaans spreken en waag het niet om portwijn een uitvinding van de Britten te noemen. De allergrootste belediging is stellen dat je Lissabon een mooiere stad vindt – Porto is voor de Portuenses namelijk in alles beter. Hier is alles kleinschaliger, minder gejaagd, authentieker. Lokalen hebben hier naar eigen zeggen nog tijd voor een praatje met elkaar. Alsof Porto één groot dorp is waar bepaalde tradities heilig zijn. Bier heet Super Bock (Sagres komt uit Lissabon), een kopje koffie is een cimbalino en er wordt maar door één club echt goed gevoetbald: FC Porto.

De zes bruggen

Wie Porto via een van de bruggen binnenkomt, voelt dat deze stad speciaal is. De Douro stroomt er dwars doorheen. De bewoners kijken van boven neer op het laatste stukje van ‘de gouden rivier’ die op 2.200 meter hoogte ontspringt in de Spaanse Sierra de la Demanda. Iedere Portuense heeft weleens het tochtje onder ‘de zes bruggen’ gemaakt die Porto en Vila Nova de Gaia met elkaar verbinden. Vanaf de kade in de wijk Ribeira vertrekken de rabelo’s. Dit zijn de boten die vroeger werden gebruikt om vaten met drank vanaf de quinta’s naar de porthuizen aan de overkant in Gaia te brengen. Nu leveren de rabelo’s de toeristen af bij de vele makers van de versterkte wijn, die door locals als aperitief of digestief wordt gedronken. Bij Taylor’s is het hele proces te zien. Of drink een glaasje port bij Sandeman aan de kade en zie hoe de cruiseschepen naar de Douro-vallei tot in Spanje varen.

De stad als openluchtmuseum

Sinds een aantal jaren is het toerisme hier booming. In de binnenstad botsen de verschillende werelden soms letterlijk met elkaar. De bankjes en het gras bij het Praça dos Poveiros worden in beslag genomen door zwervers en drugsverslaafden. In kleine volkswijken wordt de schone was buiten gehangen. Locals drinken een biertje en eten staand een hapje in een café. Toeristen lopen hier gewoon tussendoor alsof het een soort openluchtmuseum is en vormen steevast een rij voor het klassieke café Majestic. Of ze bezoeken prachtige oude gebouwen zoals de kathedraal, Torre dos Clérigos, Paço Episcopal, Teatro Nacional São João, Palácio da Bolsa en Estación de São Bento.

Foto Istock

Overzicht vanaf het icoon van de stad

Het is een kunst om in Porto efficiënt om te gaan met de enorme hoogteverschillen. Het mooiste overzicht heb je bovenop Ponte Dom Luís I. Deze stalen boogbrug, gebouwd door een Belgische leerling van Gustave Eiffel, is het icoon van de stad. Voetgangers kunnen bovenop en onderdoor de oversteek maken. Het is verstandig om zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te blijven. Wie van boven naar beneden wil – of viceversa – kan gebruikmaken van de trap, de tram, de auto of een kabelbaan. Locals lopen doorgaans liever dan dat ze voor 2,50 euro de Funicular dos Guindais nemen die het hooggelegen Praça da Batalha verbindt met la Ribeira. Beneden aan de kade flaneren de Portuenses voordat ze gaan dineren.

Een video van het uitzicht vanaf de Ponte Dom Luís I.



Estádio do Dragão

De oudere inwoners van Porto hebben het nog altijd over Estádio Das Antas als ze het onderkomen van FC Porto bedoelen. Sinds 2003 speelt de trots van de stad haar thuiswedstrijden echter in het nieuwe ‘Drakenstadion’. Het Estádio do Dragão huisvest een van de mooiste voetbalmusea ter wereld. Fans van FC Porto brengen met gemak uren door in de catacomben van het stadion waar alle hoogtepunten uit de clubgeschiedenis tot leven komen. Van de magische hakbal van Rabah Madjer uit de gewonnen finale van de Europa Cup I in 1987 tot een standbeeld van succestrainer José Mourinho die Porto in 2004 de Champions League bezorgde. Het wordt hier niet op prijs gesteld je voorkeur te uiten voor Benfica of Sporting Lissabon.

Supporters van FC Porto Midden: Station São Bento. Foto’s Manuel Araujo / EPA