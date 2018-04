Politie publiceert beelden schutter liquidatie Amsterdam

De politie heeft dinsdag foto’s verspreid van de man die vorige week in Amsterdam Reduan B. doodschoot. Zo wil de politie de kleding vinden die deze verdachte droeg tijdens de liquidatie, laat een woordvoerder weten. Het gaat om beelden van een bewakingscamera bij het pand waar de moord plaatsvond.

Na de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. heeft de inmiddels opgepakte schutter zijn kleding ergens gedumpt. De politie hoopt dat op de sportschoenen en de jas van de man sporen zitten die als bewijs kunnen dienen. Volgens de politie is het gebruikelijk dat er naar kleding van verdachten wordt gezocht, zelfs als die al in de cel zitten.

De 41-jarige vermoedelijke schutter werd vrijdagavond aangehouden in Hilversum. DNA van de plek van de moord bleek te matchen met genetisch materiaal in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut. Afgelopen weekend werden nog twee anderen opgepakt voor betrokkenheid bij de moordaanslag.

Zorgvuldige afweging

Nog vóór de arrestatie van de verdachte overwogen politie en justitie al de beelden vrij te geven. Een belangrijke vraag was of publicatie van het materiaal in een later stadium kon leiden tot strafvermindering. Dat is een mogelijkheid als de autoriteiten niet eerst alle minder ingrijpende opsporingsmethoden hebben ingezet. Volgens het OM Een woordvoerder van het Openbaar Minsterie is strafvermindering waarschijnlijk niet aan de orde.

Reduan B. werd afgelopen donderdag doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. De hoofdverdachte zou hebben gedaan alsof hij een sollicitant was, en eenmaal binnen het vuur hebben geopend. Volgens NRC-misdaadredacteur Jan Meeus had Reduan B. geen banden met de georganiseerde misdaad. Daarom is het “moeilijk om de moord op Reduan los te zien van de beslissing van Nabil B. om te gaan getuigen”, aldus Meeus.

Amper een week voor de liquidatie van zijn broer werd bekend dat Nabil B. kroongetuige wordt in het justitiële onderzoek naar de zogeheten mocro-oorlog. Hij regelde de vluchtauto voor een moordaanslag waarbij de verkeerde persoon het slachtoffer werd. Uit wroeging en angst voor zijn criminele metgezellen besloot B. getuige te worden. Met gevaar voor hemzelf en zijn familie: Reduan B. had toen hij werd doodgeschoten beperkte politiebescherming.