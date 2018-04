Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt ‘ernstig incident’ Schiphol

De Onderzoekraad voor de Veiligheid stelt een onderzoek in naar een “ernstig incident” vorige week donderdag op Schiphol waarbij twee vliegtuigen te dicht bij elkaar kwamen. Dat laat de Onderzoeksraad dinsdag weten.

Het voorval vond plaats op 29 maart. Een vliegtuig dat bezig was aan een landing, maakte op het laatste moment toch een doorstart. Daarmee kwam het dicht in de buurt van een ander vliegtuig dat op dat moment opsteeg. “Omdat het verlengde van beide banen elkaar kruisen, kwamen de vliegtuigen dicht bij elkaar”, laat de Raad weten.

Of de vliegtuigen bijna botsten, moet onderzoek uitwijzen. Een woordvoerder zegt dat het eindrapport waarschijnlijk binnen een half jaar tot een jaar verschijnt. Het onderzoeksteam gaat onder meer met de bemanning van de vliegtuigen en de Luchtverkeersleiding spreken en radargegevens opvragen.

De veiligheid van Schiphol is in het geding als de luchthaven verder groeit, waarschuwde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid vorig jaar

Vorig jaar waarschuwde de Onderzoeksraad al voor de start- en landingsbanen die elkaar kruisen. Dit zou “extra risico’s” met zich meebrengen. De Onderzoeksraad onderzocht de veiligheid van de luchthaven en concludeerde dat deze in het geding kwam als Schiphol nog verder zou groeien.

Zo is de druk op het personeel in de verkeerstoren hoog. “De ruimte in de verkeerstoren is maximaal bezet en de verkeersleiders wijken vaker af van standaarden en routines om het toenemende verkeer te kunnen afhandelen.”

In februari besloot minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) de uitbreiding van Lelystad Airport met zeker een jaar uit te stellen. Hierdoor kwam de discussie over de groei van Schiphol verder op scherp te staan. De luchthaven bereikt sneller dan verwacht de overeengekomen limiet van 500.000 vliegbewegingen per jaar.

Correctie (3-4-2018 15:58): In een eerder bericht werd het incident een ‘bijna-botsing’ genoemd. Of het een bijna-botsing was, moet onderzoek nog uitwijzen. Wel kwamen de twee vliegtuigen dichter bij elkaar dan in normale gevallen de bedoeling is.