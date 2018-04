Juventus kansloos tegen Real

Real Madrid ligt vooralsnog op schema om voor de derde achtereenvolgende keer de Champions League te winnen. De Spaanse formatie van coach Zinédine Zidane zette in de eerste wedstrijd van de kwartfinale Juventus in Turijn al op forse achterstand, 3-0.

Cristiano Ronaldo opende na 3 minuten de score, door in te tikken na een voorzet van Isco. Met een geweldige omhaal maakte de Portugees er na ruim een uur ook 2-0 van. Nummer drie kwam van Marcelo, die doelman Gianluigi Buffon passeerde na voorbereidend werk van Ronaldo. Kort na de tweede Spaanse treffer werd Paulo Dybala van de thuisclub na een forse overtreding uit het veld gestuurd.

Winst voor Bayern München

Bayern München heeft de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tegen Sevilla gewonnen. Met de op de bank gestarte Arjen Robben waren de Duitsers in Spanje met 1-2 te sterk.

Pablo Sarabia opende in de 32ste minuut nog wel de score voor de thuisploeg. Maar de Spaanse fans in het volgepakte Estadio Ramón Sánchez Pizjuán konden niet lang van de voorsprong genieten, vijf minuten later kwam Bayern München op gelijke hoogte.

De inzet van Franck Ribéry belandde via de onfortuinlijke Spanjaard Jesus Navas in het doel van Sevilla. In de tweede helft maakte Thiago Alcântara na een sterke fase van Bayern in de 68ste minuut de tweede belangrijke treffer voor de Duitsers. Robben kwam een kwartier voor tijd nog het veld in voor Ribéry. (ANP)