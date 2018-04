Israëlische migrantendeal met VN gaat definitief niet door

De deal die de Israëlische premier Benjamin Netanyahu maandag bekendmaakte over de status van minstens 35.000 Afrikaanse migranten in Israël, gaat niet door. Dat meldt AP. Begin deze week beloofde Netanyahu dat asielzoekers die niet in het Westen zouden worden opgenomen, in Israël mochten blijven. Na hevige kritiek van zijn coalitie trekt hij deze belofte aan de Verenigde Naties (VN) weer in.

Netanyahu wilde Westerse landen ruim de helft van de minstens 35.000 Afrikaanse migranten in Israël laten opnemen. Migranten die niet zouden worden uitgezet naar onder andere Canada, Duitsland en Italië, konden in Israël blijven. Ongeveer 17.000 mensen zouden onder het akkoord kunnen blijven. Duitse en Italiaanse autoriteiten zeiden niet op de hoogte te zijn van een dergelijke overeenkomst.

In Israël leven ongeveer 39.000 migranten uit landen als Eritrea, Soedan en Zuid-Soedan en zij krijgen in Israël maar moeilijk een verblijfsvergunning. Eerder probeerde de Israëlische regering hen met geldpremies te laten terugkeren. In januari dit jaar kondigde Netanyahu aan serieus werk te willen maken van de uitzettingen, wat stuitte op verzet van migranten en Israëliërs.

Lot van migranten nu onduidelijk

Mensenrechtenorganisaties waren eerder blij met de deal, maar direct na het bereiken van het akkoord met de VN volgde hevige kritiek van leden van Netanyahu’s Likud-partij en de rechtse coalitiepartner Het Joodse Huis. Het aantal migranten dat onder het akkoord in Israël zou blijven, is volgens de partijen te groot. Vanwege de kritiek zette Netanyahu het akkoord, enkele uren nadat het was aangekondigd, in de koelkast.

De VN Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) zegt dinsdag met Netanyahu in contact te blijven over het akkoord, dat volgens hen gunstig is voor Israël, de internationale gemeenschap en de migranten. Voor de verblijfsstatus van de Afrikaanse asielzoekers in Israël moet nu vooralsnog een nieuwe oplossing worden gezocht. Wat er met hen gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

De premier sprak dinsdag met boze inwoners van de stad Tel Aviv, in wijken waar veel migranten wonen. Zij uitten hun bezorgdheid over het akkoord. Netanyahu zou daarop naar eigen zeggen de voors en tegens afgewogen hebben. De huidige voorzitter van de Arbeiderspartij en Netanyahu’s tegenstander Avi Gabbay zegt de beslissing de deal niet door te laten gaan te “betreuren” en de politieke gang van zaken “beangstigend” te vinden.