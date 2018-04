Grootste toename hotelbezoekers sinds crisis

Nederlandse hotels hebben een goed jaar achter de rug: sinds de crisis is het aantal overnachtingen niet zo sterk gegroeid als in 2017. Vooral buitenlandse slapers vullen meer kamers, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij elkaar boekten zij in 2017 zo’n 26,1 miljoen hotelovernachtingen, een toename van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In totaal verbleven zo’n 42 miljoen gasten, onder wie 17,9 miljoen buitenlanders, in Nederlandse logiesaccommodaties. Daaronder vallen naast hotels ook motels, pensions, bed & breakfasts of andere locaties met tenminste vijf slaapplaatsen, en bijvoorbeeld kampeerterreinen. Bij elkaar zagen zij bij elkaar een groei van 9 procent meer buitenlandse en Nederlandse gasten ten opzichte 2016. Het CBS baseert zich op een steekproef bij ongeveer drieduizend bedrijven, volgens een woordvoerder ongeveer een derde van de totale hotelbranche.

Dat betekent dat de groei van het aantal toeristen in 2017 bijna verdubbeld is ten opzichte van de stijging het jaar ervoor. Volgens de CBS-woordvoerder is dit vooral een gevolg van de aantrekkende economie. “Mensen hebben meer te besteden, en zodra de basisbehoeften zijn voldaan gaat dat geld naar luxe-uitgaven zoals toerisme.”

Goedkopere euro, goedkoper vliegen

Tegelijkertijd worden luchtvaartverbindingen beter en vliegtickets goedkoper. In IJsland begon het afgelopen jaar bijvoorbeeld een nieuwe budgetmaatschappij WOW Air. Nederland zag daarom het aantal toeristen uit dat land met 40 procent toenemen. Andere opvallende groeiers waren Taiwan (79 procent), Rusland (36 procent) en China (26 procent). Overigens is het merendeel van buitenlandse gasten Europees. Meer dan de helft komt uit de omringende landen Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.

De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland ziet de groei ook. “Het gaat economisch beter. Mensen in binnen- en buitenland hebben meer vertrouwen en koopkracht en trekken er meer op uit”, stelt een woordvoerder. Ook zouden de goedkope euro voor meer bezoekers zorgen, met name uit de VS, en een grotere vluchtcapaciteit verklaren dat bijvoorbeeld meer Russen naar Nederland komen.

6,7 miljoen hotelgasten in Amsterdam

De belangrijkste toeristische trekpleister blijft Amsterdam, waar bijna vier op de tien buitenlandse gasten naartoe gaan. In totaal verbleven daar 6,7 miljoen buitenlanders in een hotel, vijf keer zoveel als als in Rotterdam, Utrecht en Den Haag bij elkaar.

De hoofdstad probeert al langer het toerisme in te perken: bezoekers worden meer de stad uitgeleid naar andere steden en dorpen, en met boetes probeert de gemeente illegale verhuur via online verhuursites zoals Airbnb in te perken. Toerisme leverde in 2016 de Nederlandse economie 75,7 miljard euro op, goed voor zo’n 3,9 procent van het bbp en 640.000 banen.