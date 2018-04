Geen Boekraket op de beelden? Dat zegt niets

Een Boekraket kan wel degelijk zijn afgeschoten op vlucht MH17 zonder dat dit te zien is op beelden van een civiel radarstation. Dat stelt het internationale Joint Investigation Team (JIT), dat het strafrechtelijk onderzoek uitvoert naar het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines, op 17 juli 2014. Het onderzoek naar de verantwoordelijken is nog altijd gaande.

Radardeskundigen hebben in opdracht van justitie de beelden bestudeerd die de Russische Federatie na herhaalde verzoeken ter beschikking had gesteld. In Nederland ontstond ophef over het uitblijven van de beelden.

Op de radarbeelden is geen Boekraket te zien, ofschoon justitie „onomstotelijk bewijs” zegt te hebben dat het toestel van Malaysia Airlines is neergeschoten door een Boekraket, vanaf landbouwgrond bij Pervomaiskyi in Oost-Oekraïne. Uit het ontbreken van de raket op de radarbeelden trokken Russen eerder de conclusie dat de raket niet vanaf die plaats kan zijn afgevuurd. De twee radardeskundigen die justitie heeft ingeschakeld bestrijden dit.

Verklaarbaar

Het ontbreken van de raket op de beelden is alleszins verklaarbaar, aldus de experts. Een Boekraket is veel kleiner dan een verkeersvliegtuig, vliegt drie keer sneller en heeft ook een veel grote versnelling. Op het detecteren van dergelijke elementen is zo’n radar niet ingesteld. Dat een civiele radar een kleine drone wél kan detecteren, zoals het Russische ministerie van Defensie eerder constateerde, doet daar niets aan af. „De vluchteigenschappen van een dergelijke drone, zoals snelheid en versnelling, vertonen namelijk veel meer overeenkomsten met de vluchteigenschappen van civiel luchtvaartverkeer”, stellen de deskundigen volgens justitie.

De radarbeelden tonen verder aan dat er ten tijde van de crash geen andere vliegtuigen in de buurt van MH17 waren. „De enige primaire plots die zichtbaar zijn rondom het tijdstip van het neerschieten, zijn afkomstig van MH17 zelf.”

De radardeskundigen zijn benoemd door een rechter-commissaris. „Ze zijn geheel onafhankelijk”, aldus een woordvoerder van het JIT.