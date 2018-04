‘Gaan we nog wat doen?’, vragen ze na school.

Wij moeten vanmiddag een prik halen tegen baarmoederhalskanker, zeg ik, kijkend naar mijn dochter.

O die, zegt de vriend van mijn zoon, die heb ik al gehad.

