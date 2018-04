Duitse aanklager wil Puigdemont uitleveren aan Spanje

De openbaar aanklager in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein wil Carles Puigdemont uitleveren aan Spanje. Dat meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung dinsdag. Of Puigdemont daadwerkelijk wordt uitgeleverd, is aan de hoogste rechter in de Duitse deelstaat.

De Spaanse justitie wil Puigdemont vervolgen voor diens rol in de Catalaanse afscheidingsstrijd eind vorig jaar. Hij wordt verdacht van rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. Op die vergrijpen staat maximaal 25 jaar cel.

Arrestatie in Duitsland

Puigdemont zit sinds vorige week zondag vast in het Duitse stadje Neumünster. Hij was vanuit Finland onderweg naar België, waar hij sinds eind oktober vorig jaar in zelfgekozen ballingschap verblijft. Vlak over de Duitse grens met Denemarken werd hij opgepakt. Twee dagen eerder had Spanje voor de tweede keer een Europees opsporingsbevel tegen Puigdemont uitgevaardigd.

In het uitleveringsverzoek dat de aanklager heeft goedgekeurd, wordt Puigdemont er vooral van beschuldigd dat hij het afscheidingsreferendum op 1 oktober heeft laten doorgaan, ondanks de kans op gewelddadige ongeregeldheden. Dat is volgens de aanklager ook onder de Duitse wet verboden.

Moeten andere landen meewerken aan de vervolging van separatistische Catalaanse politici? Lees ook: Europese landen worstelen met Catalaanse crisis

Een meerderheid stemde in de volksraadpleging vóór Catalaanse onafhankelijkheid, ondanks pogingen van de autoriteiten in Madrid om de stembusgang te voorkomen. Volgens de regering was het referendum ongrondwettig. Op 27 oktober riep het regioparlement niettemin de onafhankelijkheid uit. Daarop werd het ontbonden door Madrid en vluchtte Puigdemont naar Brussel. Ook andere leden van Puigdemonts kabinet verlieten Spanje. Minister Clara Ponsatí meldde zich vorige week bij de politie in Schotland.

Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter beslist over de uitlevering van Puigdemont. Als de goedkeuring er komt, kan de Catalaanse politicus daartegen nog in beroep gaan bij het Grondwettelijk Hof.