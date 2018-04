DigiD-fraudeurs veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel

Een voormalig medewerker van de Belastingdienst is veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel voor zijn aandeel in een omvangrijke DigiD-fraudezaak. Ook vijf anderen zijn schuldig bevonden, onder wie zijn vrouw en zoon. Zij moeten minstens achttien maanden de cel in. De zes fraudeurs waren betrokken bij het misbruik van de DigiD-accounts van honderden studenten, die werden gebruikt om onterecht huur- en zorgtoeslagen uit te keren. Het OM eiste in februari ook straffen tot dertig maanden.

Frits T., een 58-jarige oud-medewerker van de Belastingdienst uit het Groningse Westerlee, verzamelde in 2013 via de databank van zijn werkgever de persoonlijke gegevens van zeker 370 studenten uit Groningen. Vervolgens vroeg hij nieuwe activeringscodes voor DigiD aan die een medeplichtige, vandaag veroordeeld tot anderhalf jaar cel, uit hun brievenbus stal. Met de DigiD-gegevens kon T. voor bijna vier ton aan huur- en zorgtoeslagen aanvragen.

Grote brein

Het geld liet hij uitkeren op bankrekeningen van twee Roemenen, zogenoemde katvangers, personen die tegen betaling hun rekening beschikbaar stellen. Twee van hen zijn veroordeeld tot achttien en 24 maanden cel. De zoon van T. zou het grote brein achter de fraude zijn, hij moet twee jaar de cel in.

Volgens het OM hebben de fraudeurs het “vertrouwen dat burgers hebben in de communicatie met de overheid ondermijnd”. Ook wordt hen kwalijk genomen opzettelijk gebruik te hebben gemaakt van kwetsbaarheden van het systeem. Volgens de officier van justitie heeft de fraude gevolgen die verder gaan dan alleen financiële schade.

“Zij hebben opzettelijk geld in hun eigen zak gestopt dat bestemd was voor personen die dat echt nodig hebben. Ze verrijkten zichzelf ten koste van de staat en ondermijnden het vertrouwen dat de burgers in onze verzorgingsstaat hebben.”

De rechter ging hierin mee en legde de voormalige belastingambtenaar met dertig maanden daarom de zwaarste straf op. Volgens de rechtbank heeft T. zijn ambtsgeheim op grove wijze geschonden en misbruik gemaakt van zijn functie.