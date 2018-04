Dertig dagen cel voor Nederlandse advocaat in Ruslandonderzoek

De Nederlandse advocaat Alex van der Z. heeft dinsdag in de Verenigde Staten dertig dagen cel gekregen voor het liegen tegen het onderzoeksteam van de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller. Ook moet Van der Z. een boete van 20.000 dollar betalen (16.000 euro). Mueller leidt het onderzoek naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen.

Het is volgens Reuters de eerste keer dat het onderzoek van Mueller heeft geleid tot een veroordeling. Van der Z. had gelogen over zijn contact met Richard Gates, een voormalige campagnemedewerker van Donald Trump en tevens voormalig zakelijk partner van Paul Manafort. Manafort leidde het campagneteam van Trump. Gates en Manafort zijn zelf in beeld bij het onderzoek van Mueller, die ook kijkt in hoeverre Trumps team betrokken was bij Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Gates en Manafort worden verdacht van het witwassen van miljoenen dollars.

Van der Z. werkte in 2012 namens advocatenkantoor Skadden voor het Oekraïense ministerie van Justitie en had in september 2016 nog contact met Gates over dit werk. Hij verzweeg dit tegenover het team van Mueller. Ook zou hij belangrijke e-mails hebben gewist.

Van der Z. werkte mee aan de juridische verdediging van de toenmalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj. Manafort en Gates deden lobbywerk in Oekraïne en werkten samen met advocatenkantoor Skadden. Van der Z. werd vorig jaar al ontslagen door het advocatenkantoor.

Gates en Manafort werden in oktober door Mueller aangeklaagd wegens witwassen en samenzweren. Manafort zou als lobbyist namens Oekraïne ruim 2 miljoen euro hebben overgemaakt aan een groep prominente Europese oud-politici in 2012 en 2013. Hij zou ook gesjoemeld hebben met zijn belastingaangiftes.

Gates heeft bekend dat hij schuldig is aan witwassen en liegen tegen de Amerikaanse overheid. In ruil voor zijn bekentenis krijgt hij waarschijnlijk strafvermindering. Manafort zegt onschuldig te zijn.

Schoonvader

Van der Z. is getrouwd met Eva Khan, dochter van de Oekraïens-Russische miljardair German Khan. Hij is een van de oprichters en eigenaars van Alfa Bank, een bedrijf dat opduikt in het omstreden dossier van de voormalige Britse spion Christopher Steele die beweert dat Trump door het Kremlin kan worden gechanteerd. Khan klaagde vorig jaar vervolgens Steele aan wegens smaad.