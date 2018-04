Datingapp Grindr deelt hiv-status met derden

De datingapp Grindr deelt persoonlijke informatie van gebruikers zoals hun hiv-status met derden. Het gaat om bedrijven die door Grindr werden ingehuurd om de app, populair onder homoseksuelen, te verbeteren. Dat heeft Grindr maandagavond bevestigd nadat de website Buzzfeed hierover had bericht. Volgens Grindr is deze informatie versleuteld en niet te herleiden tot individuele personen.

Het gaat om informatie die een gebruiker van de app zelf in zijn profiel vermeldt, zoals locatie, hiv-status en wanneer hij voor het laatst is getest op hiv. Grindr versleutelt deze informatie en deelt die vervolgens met bedrijven als Localytics en Apptimize, schrijft directeur Scott Chen.

Grindr has never, nor will we ever sell personally identifiable user information – especially information regarding HIV status or last test date – to third parties or advertisers.

— Grindr (@Grindr) April 2, 2018