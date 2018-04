Britse paspoortfabrikant vecht uitbesteding productie aan

De Britse paspoortfabrikant De La Rue gaat de beslissing aanvechten om de productie van de paspoorten na de Brexit toe te kennen aan een niet-Brits bedrijf. Een woordvoerder van het bedrijf erkent dat De La Rue’s bod niet het laagste was, maar volgens het bedrijf was het wel het meest geschikte. Het bedrijf wil dat een rechter de zaak gaat beoordelen. In een verklaring schrijft de woordvoerder:

“Gebaseerd op onze kennis van de markt, zijn wij van mening dat ons bod de hoogste kwaliteit waarborgt en technisch gezien het meest veilig is.”

Vorige maand maakte De La Rue bekend de opdracht voor de productie van de paspoorten voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk na de Brexit te hebben verloren. Volgens het bedrijf zal het Frans-Nederlandse Gemalto de blauwe paspoorten na de Brexit gaan produceren.

‘De overheid wil ook liever een Brits bedrijf’

Volgens Tony van Wijk, als advocaat bij Dirkzwager advocaten gespecialiseerd in Europees aanbestedingsrecht, is de kans klein dat De La Rue door de rechter in het gelijk gesteld wordt. Volgens hem laat het feit dat de opdracht wordt uitbesteed aan een buitenlands bedrijf zien dat de aanbesteding nauwkeurig is verlopen. “De overheid zal ook wel liever een Brit hebben, dus zij zullen overtuigd zijn dat de inschrijving van Gemalto beter is”, denkt hij. Ook juridisch gezien zou het bedrijf weinig kans maken:

“De La Rue heeft op het enige punt dat objectiveerbaar is, namelijk de prijs, verloren. Ze moeten bewijzen dat ze winnen op kwaliteit, maar dat is een vager begrip en voor de rechter moeilijk om hard te maken. Alleen als er grote fouten zijn gemaakt in het aanbestedingsproces, maakt De La Rue een kans.”

260 duizend handtekeningen

Directeur Martin Sutherland reageerde woedend op de “uitbesteding van de productie van een Brits icoon” en vroeg premier May om opheldering. Ook prominente eurosceptische Britten lieten hun ongenoegen blijken. William Cash, de voorzitter van de Europese Onderzoekscommissie van het Britse Lagerhuis, noemde de uitbesteding “volledig onnodig en symbolisch gezien helemaal fout”.

De krant Daily Mail lanceerde een petitie om de nieuwe paspoorten door een Brits bedrijf te laten produceren. Deze is inmiddels meer dan 260 duizend keer ondertekend.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zei eerder dat er sprake is van “een eerlijke en open aanbesteding om te verzekeren dat de nieuwe producent hoge kwaliteit en een veilig product aflevert”. Gemalto heeft nog niet officieel bevestigd de opdracht in handen te hebben, het bedrijf zou een bod hebben uitgebracht dat ruim 56 miljoen euro lager lag dan dat van Britse producenten. Met de opdracht is 490 miljoen pond (ruim 560 miljoen euro) gemoeid.