Blauwhelm omgekomen in CAR, elf anderen gewond

Een militair van de Verenigde Naties is maandag omgekomen bij een aanval door een christelijke militie in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). Nog eens elf anderen raakten gewond, meldt de VN in een verklaring. De blauwhelmen zouden bij de gevechten zeker 22 militanten hebben gedood.

De aanval op de VN-basis in Tagbara, zo’n 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bangui, begon vroeg in de ochtend en werd uitgevoerd door zogeheten anti-balaka-militanten. Het vuurgevecht zou uren geduurd hebben.

Later gedurende de ochtend vonden blauwhelmen ook nog 21 dode burgers, onder wie vier kinderen, bij een kerk in de buurt van Tagbara. Het was niet direct duidelijk wie verantwoordelijk was voor de moordpartij. “Niets kan dergelijke daden, mogelijk oorlogsmisdaden, rechtvaardigen”, schrijft de VN.

Strijd tussen moslims en christenen

Sinds president Francois Bozizé werd afgezet in 2013 speelt zich in CAR een bloedige strijd af tussen christelijke en islamitische milities. De VN heeft 12.000 blauwhelmen gestuurd. Afgelopen november werd besloten om nog eens 900 militairen te sturen om burgers te beschermen. Vorig jaar kwamen meer dan tien blauwhelmen om het leven in de CAR, meldt Reuters.