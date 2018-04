Bewindslieden eindelijk uit hun kooi

Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, komen bewindslieden met allerhande plannen tevoorschijn. Er wordt vaart gemaakt met het wietexperiment, terwijl de afschaffing van het referendum vertraagt. En de SP stelt de revolutie nog even uit.

DE SCHIJN VAN REGEREN: Na de gemeenteraadsverkiezingen mag iedereen eindelijk z’n kooi uit, zo lijkt in het kabinet afgesproken. Want welke bewindspersoon presenteerde er de afgelopen dagen geen plannen of plannetjes, vaak verpakt in de vorm van een ‘exclusief’ interview? Zo haalden we, naast de echt significante boodschap van Eric (“gaswinning naar nul”) Wiebes, ook Carola (“handen af van de boswachter”) Schouten, Wouter (“asielzoeker moet snel aan het werk”) Koolmees, Mark (“ook geïntegreerde moet terug”) Harbers, Ingrid (“vrouw moet meer werken”) van Engelshoven en Wopke (“ik hoop dat God bestaat”) Hoekstra de kranten.

WIETEXPERIMENTWET: Zelfs nieuwe wetgeving komt na vijf maanden regeren op gang. Het kabinet heeft een concept van de wietexperimentwet voor advies naar de politie, het OM en andere instanties gestuurd, meldt de Volkskrant vanochtend. Het experiment, dat inhoudt dat in zes tot tien gemeenten legale wiet wordt geteeld en verhandeld in coffeeshops, kan op z’n vroegst eind 2019 ingaan. Telers kunnen via openbare aanbesteding meedingen naar een rol in het experiment, dat vier jaar gaat duren. Ook coffeeshops worden geselecteerd. En gebruikers gewaarschuwd voor de gezondheidsrisico’s.

NIETS TE ZIEN HIER: Zaterdag kwamen de lokale voorzitters en het het partijbestuur van de SP bijeen, zonder de door een hersenschudding gevloerde Lilian Marijnissen, om de verkiezingsnederlaag te evalueren. Die lag aan veel externe factoren (opkomst, lokale partijen, Denk, PVV), maar zeker niet aan de koers van de partij, zo was de - voorlopige - conclusie. Er moet vooral meer actie gevoerd worden, klonk het eensgezind. De kritiek van Leo de Kleijn, de afgetreden fractievoorzitter in Rotterdam, die Marijnissen in NRC beschuldigde van een “dolkstoot” en zijn partij verweet te veel “van de Brabanders of de Limburgers” te zijn “zonder smoel rond racisme” kwam nauwelijks aan bod. Wel was er ruimte voor zelfspot. De ene SP-bons noemde zijn club een “partij van de losers”, een ander constateerde dat “de revolutie nog even vier jaar uitgesteld” is.

REFERENDUMAFHANDELING: Vreugde was er bij de SP wel over het winnen van het referendum over de inlichtingenwet. Hoe kon het voorkamp de gepeilde voorsprong uit handen geven, vroegen Pim van den Dool en Thijs Niemantsverdriet zich af. Het kabinet kopieerde, opmerkelijk genoeg, de strategie van het Oekraïnereferendum - toch niet bekendstaand als doorslaand succes. En toen politici zich eindelijk met de campagne bemoeiden, deden ze meer kwaad dan goed. In onze wekelijkse podcast gaat het over wat het kabinet nu met de nee-stem moet of kan doen (spoiler: die wet gaat gewoon in, maar wordt daarna heel misschien aangepast).

REFERENDUMHOOP: Bij GeenStijl lopen ze ondertussen warm voor een volgend referendum: over de donorwet. Daarvoor is vast meer animo dan een volksraadpleging over de wet Hillen, waar 50Plus een magere 11.306 handtekeningen voor verzamelde. Maar de vraag is of het lukt de benodigde handtekeningen te vergaren voor de senaat instemt met het afschaffen van het referendum. Daar maakt de Eerste Kamer voorlopig overigens geen haast mee. Na een deskundigenbijeenkomst afgelopen week, staat het ‘voorbereidend onderzoek’ naar het schrappen van de wet pas over twee weken op de agenda. Daarop volgen nog verschillende rondes van schriftelijke vragen voor het plenaire debat plaats kan vinden.

QUOTE VAN DE DAG:

“Zodat we onze bewondering niet meer bewaren voor de degenen met de grootste mond, maar voor ware grootsheid: voor degenen die hun grootsheid klein weten te houden.”

Politiek columnist Tom-Jan Meeus spreekt zijn bewondering uit voor de eind vorige maand overleden oud-CHU-politicus Johan van Hulst.