Spotify bijna 30 miljard dollar waard bij beursdebuut

Muziekdienst Spotify heeft dinsdag een even succesvolle als onorthodoxe beursgang gemaakt in New York. Pas ruim drie uur na de start van de handel op Wall Street kwam de eerste koers op de borden: 165,90 dollar (135,27 euro).

Dinsdagochtend klonkt 132 dollar nog als referentieprijs. De koers van 165,90 dollar geeft Spotify, dat vorig jaar een verlies leed van 378 miljoen dollar, een beurswaarde van 29,5 miljard dollar.

Beleggers moesten lang wachten op een openingskoers omdat Spotify – zeer uitzonderlijk – had gekozen voor een zogeheten 'direct listing'. Daarbij geeft een bedrijf geen nieuwe aandelen uit, het registreert slechts bestaande aandelen aan de beurs. Ook zag Spotify af van de hulp van zakenbanken, die bij een traditionele beursgang vooraf de interesse peilen en zo een richtprijs vaststellen.