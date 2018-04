Modekwestie: Wat draag je om je benen onder een jurk?

De kwestie

Nu het weer wat warmer wordt, voorzie ik het terugkerende dilemma van de lente en zomer: wat te dragen aan/om de benen onder een rok of jurk? Blote benen doe ik niet, in elk geval niet naar het werk. Maar wat dan wel? Opaque panty’s zijn te winters, huidskleurige panty’s een stilistisch twijfelgeval en dunne zwarte panty’s staan niet onder jurkjes die licht van kleur zijn. Wat raad je aan?

Het antwoord

Ook ik vind dikke panty’s te zwaar voor het voorjaar, dun zwart toch te zwart onder lichte stoffen en kleuren en ik ben ook niet dol op huidskleurige panty’s. Ze zijn weliswaar oneindig veel subtieler en onzichtbaarder dan vroeger en ook teenloos verkrijgbaar, maar ze blijven iets ouwelijks hebben, vind ik. En ja, bloot is zo bloot, zeker als de zon nog niet over de benen is gegaan.

Wat te doen? Ik smeer in het voorjaar vaak een mengsel van bodylotion en foundation in een net iets donkerder tint dan mijn huid op mijn benen, maar dat is voor u dus te koud.

Een goede optie zijn dunne, gekleurde panty’s in de kleur van outfit of schoenen – weer helemaal terug. En in de categorie neutraal: huidskleurige netpanty’s zijn een stuk spannender dan gewone.

Een even modieuze als comfortabele oplossing is het dragen van een gebleekte, vrij smalle, maar niet skinny jeans onder een jurk. Let wel: jurk, geen rok. Die jurk mag best kuitlang zijn, maar vooral niet strak.

Zit u ook met een modekwestie? Stuur uw vraag naar hetblad@nrc.nl