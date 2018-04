14-jarige jongen aangehouden na Grindr-mishandeling Dordrecht

Een 14-jarige jongen uit Dordrecht is maandagavond aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de bedreiging en mishandeling van twee mannen afgelopen weekend. Volgens de politie gaat het mogelijk om homohaat. De slachtoffers zijn volgens de politie op de hoogte gesteld van de aanhouding.

De mannen hadden afgelopen weekend een afspraak gemaakt via Grindr, een datingapp voor homoseksuelen, waarna ze werden opgewacht door een groep. Een van de mannen werd in elkaar geslagen, de ander wist te ontsnappen. Omdat de verdachte vermoedelijk deel uitmaakt van een grotere groep verwacht de politie meer aanhoudingen.

De eerste mishandeling vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Smitsweg. De man werd in elkaar geslagen en werd in het ziekenhuis behandeld. De avond erna werd een andere man in Dordrecht achterna gezeten. Hij kon ontsnappen en raakte niet gewond.

De burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, riep dit weekend op alert te zijn met het maken van afspraken via apps en website. “Politie, OM en ik doen er alles aan om de laffe daders op te sporen en te stoppen.”