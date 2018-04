Zeker vijftien doden bij aanval Nigeria

Bij een aanval in de stad Maiduguri in het noordoosten van Nigeria zijn zondagavond minstens vijftien doden gevallen. Ook raakten nog eens zeker 69 mensen gewond, meldt de lokale hulpdienst SEMA volgens Reuters. Vermoedelijk is de aanval het werk van terreurgroep Boko Haram.

AFP schrijft dat achttien mensen om het leven zijn gekomen en 84 gewond geraakt. In verschillende buitenwijken van Maiduguri braken gevechten uit tussen militanten en het leger. Een woordvoerder van SEMA meldt volgens AFP: “De mensen werden gedood toen ze probeerden te vluchten voor de schietpartijen.”

Minstens zeven zelfmoordterroristen deden mee aan de aanval, twee werden doodgeschoten door het leger. De inzet van zelfmoordterroristen is gebruikelijk voor Boko Haram. Vrijdagavond bliezen drie tienermeisjes zich op in een kamp in de buurt van Maiduguri. Daarbij doodden zij nog eens twee mensen.

Onderhandelingen over staakt-het-vuren

De gevechten in Maiduguri zondagavond betekenen de meest dodelijke aanval in Nigeria sinds bekend werd dat de Nigeriaanse overheid in overleg is met Boko Haram over een mogelijke staakt-het-vuren. Eerder dit jaar werden meer dan honderd schoolmeisjes vrijgelaten die eerder door de terreurgroep waren ontvoerd in de noordoostelijke plaats Dapchi.

Hoewel de Nigeriaanse autoriteiten eerder al geconcludeerd hebben dat Boko Haram “technisch overwonnen” is, blijkt uit recente aanvallen dat de terreurgroep nog steeds slagkracht heeft. Het bloedige conflict in het noordoosten van Nigeria heeft sinds 2009 al meer dan 20.000 levens geëist.

Klik op de verschillende punten voor meer informatie: