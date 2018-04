EPA: Obama’s regels voor brandstofverbruik zijn onhaalbaar

Milieuwaakhond EPA draait nieuwe regels voor brandstofverbruik terug

De zelfrijdende Jaguar I-PACE op de autobeurs van New York. Foto Brendan McDermid/Reuters

De Amerikaanse milieuwaakhond EPA wil een aantal regels van de regering-Obama terugdraaien die auto's zuiniger en milieuvriendelijker zouden moeten maken. De richtlijnen zijn niet haalbaar, vindt het agentschap. Aan welke regels de auto's wel moeten kunnen voldoen, wordt later bekendgemaakt.

Het besluit van Obama was "verkeerd", zegt EPA-directeur Scott Pruitt. Hij wil de plannen voor de Corporate Average Fuel Economy, of CAFE-standaarden daarom herzien. Ook de richtlijnen voor de uitstoot van broeikasgassen moeten worden bijgesteld.

De CAFE-richtlijnen hebben betrekking op het gemiddelde brandstofverbruik voor voertuigen die een bepaald merk produceert voor de Amerikaanse markt. Volgens persbureau Reuters kwamen die regels erop neer dat alle auto's die een merk op de Amerikaanse weg zet minimaal zo'n 21 kilometer moeten kunnen rijden op een liter brandstof. Dat is twee keer zo ver als nu. De standaarden zouden gaan gelden voor auto's uit de productiejaren 2022 tot 2025.

De milieuregels zijn het gevolg van "politiek opportunisme" en moeten daarom worden teruggedraaid, vindt Pruitt:

"EPA zal een nationale standaard instellen voor broeikasgasuitstoot die autofabrikanten in staat stelt om auto's te maken die mensen zowel willen hebben als kunnen betalen, terwijl de milieu- en veiligheidsvoordelen nog steeds worden uitgebreid."

Volgens de EPA was de nieuwe regelgeving er door Obama met spoed doorheen gejaagd, zonder dat er een tussentijdse evaluatie had plaatsgevonden. Het agentschap zinspeelt erop dat dat gebeurd is omdat de regels anders pas zouden worden ingevoerd onder president Trump. De auto-industrie "en andere belanghebbenden" hebben er op aan gedrongen dat het besluit genomen zou worden volgens de procedure mét evaluatie, "opdat het agentschap de meest actuele informatie in ogenschouw kan nemen".