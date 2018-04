Twee gewonden bij schietpartij Amsterdam

Bij een schietpartij in Amsterdam zijn in de nacht van zondag op maandag twee gewonden gevallen. Dat meldt de politie. Het incident speelde zich af aan de Van Ostadestraat in de Amsterdamse wijk de Pijp. Er werden meerdere schoten gelost.

De schutter stopte volgens AT5 samen met een handlanger in een Audi voor een café gestopt zijn, waarna hij uitgestapte en vermoedelijk met een automatisch wapen het vuur opende. In totaal zouden zo’n tien schoten zijn afgevuurd door het raam van een café.

De politie heeft het gebied afgezet en doet onderzoek naar het incident. De slachtoffers zijn zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun identiteit en die van de daders is verder nog niets bekend.