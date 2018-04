‘Tientallen doden bij gevechten met Al-Shabaab’

Bij een aanval van terreurbeweging Al-Shabaab op een militaire basis van de Afrikaanse Unie in Somalië zijn zondag tientallen doden gevallen. De Afrikaanse vredesoperatie in het land AMISOM schrijft in een verklaring dat minstens dertig militanten zijn omgekomen.

Vier soldaten van AMISOM zouden zijn gedood en zes anderen raakten gewond. The Guardian meldt echter op basis van lokale autoriteiten dat zeker 47 Oegandese soldaten zijn omgekomen.

De zwaarbewapende militanten vielen zondagochtend de basis bij de plaats Bulamarer aan, zo’n 120 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Mogadishu. Eerst blies een zelfmoordterrorist in een auto gevuld met explosieven zich op bij de poort van het complex, waarna anderen de basis bestormden en een vuurgevecht volgde dat enkele uren duurde. Een tweede autobom werd opgeblazen bij een konvooi van Oegandese versterkingen in de buurt van de basis.

Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. De militanten zouden ook burgers hebben beschoten en huizen in brand hebben gestoken. Al-Shabaab zegt in een verklaring tegen Al Jazeera bijna zestig militairen te hebben gedood. Ook zouden niet dertig maar slechts veertien militanten zijn omgekomen, weerspreekt een woordvoerder van de terreurbeweging.

22.000 militairen Afrikaanse Unie

De radicaal-islamitische groepering Al-Shabaab (Arabisch voor ‘De Jeugd’) strijdt sinds 2006 tegen de centrale overheid en heeft trouw gezworen aan de terreurgroep Al-Qaeda. De beweging had grote delen van Somalië in handen, totdat de Afrikaanse Unie troepen stuurde en vanaf 2007 Al-Shabaab terugdrong. Momenteel zitten er zo’n 22.000 Afrikaanse militairen in het land.

Het is de bedoeling dat de Afrikaanse troepen de komende jaren vertrekken. Meerdere recente aanvallen en aanslagen laten echter zien dat Al-Shabaab haar slagkracht nog niet is verloren. Bij een zelfmoordaanslag van de groepering in oktober vorig jaar kwamen meer dan vijfhonderd mensen om het leven. Daarmee was het de meest dodelijke terreurdaad sinds de aanslagen op het WTC in New York in 2001.